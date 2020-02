Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dâm ô 5 bé gái ở Thủ Đức

Thông tin ban đầu, tối 27/1, Công an phường Linh Trung nhận được phản ánh từ người nhà của 5 bé gái (từ 8 đến 15 tuổi) rằng các bé bị người đàn ông đang trú tại một khách sạn ở địa phương dâm ô. Kẻ này dụ dỗ các bé chơi đang chơi gần đó vào khách sạn để thực hiện hành vi đồi bại.

Ảnh minh họa.

Sau khi xác minh, thu thập hồ sơ, Công an phường Linh Trung chuyển vụ việc cho Công an quận Thủ Đức tiếp tục xử lý. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Hữu Trí có thực hiện hành vi dâm ô đối với 5 trẻ em.

