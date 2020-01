Đà Nẵng đánh sập đường dây cá độ hàng chục tỷ đồng qua Internet

Ngày 9/1, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa tạm giữ hình sự 9 người trong đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Những người bị tạm giữ gồm Nguyễn Tâm Thành (SN 1984), Dương Viễn Tường (SN 1991), Nguyễn Thanh Quốc Dũng (SN 1979), Tăng Duy Anh (SN 1989), Lê Quốc Dương (SN 1971), Nguyễn Mã Nguyên (SN 1966), Lê Quang Trình (SN 1979), Ngô Văn Phước (SN 1978), Đặng Hùng (SN 1968). Tất cả đều thường trú tại Đà Nẵng.

Nguyễn Tâm Thành, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua Internet. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau 6 tháng điều tra, 17h30 ngày 6/1, hơn 40 cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng chia làm nhiều tổ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 9 người trong đường dây này. Công an phát hiện 700 trang mạng cá độ bóng đá thể hiện số tiền ăn thua khoảng 20 tỷ đồng.

Bước đầu nhóm này khai nhận, từ tháng 7/2019, Nguyễn Tâm Thành nhận trang mạng có tên Xi939, số tiền 100.000 USD (quy đổi 1USD là 9.000 đồng) để tổ chức đánh bạc qua Internet. Sau đó Thành tách ra nhiều mạng con để tổ chức cho các con bạc đầu dưới cùng tham gia. Những người này tiếp tục tổ chức chơi cá độ bằng nhiều hình thức như bóng đá, keno…

Tang vật được lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2019 đến 6/1/2020, nhóm này tổ chức đánh bạc với số tiền gần 900 nghìn USD, quy đổi ra khoảng gần 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.