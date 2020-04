Bí thư Thái Bình: Các nghi can trong vụ án Đường 'Nhuệ' gây bức xúc nhiều năm

Chiều 13/4, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình tham gia phá vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) đang được dư luận quan tâm.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình động viên và tặng hoa cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. (Ảnh: Thành Tâm - Báo Thái Bình)

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980), cùng trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn).

4 đàn em của 2 vợ chồng Đường Dương cũng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, thường trú tại xã Minh Quang, Vũ Thư); Phạm Xuân Hòa (SN 1976, thường trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) và Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình cho hay vụ án này được dư luận đặc biệt quan tâm, điều đó chứng tỏ nghi can trong vụ án có những hành vi gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người dân những năm qua.

"Lực lượng công an phải xử lý nghiêm, khách quan, theo đúng pháp luật, phải làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này; kiên quyết không để sót tội phạm cũng không để người vô tội bị oan khuất.

Bước đầu đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, tuy nhiên lực lượng công an tiếp tục phải khẩn trương điều tra làm rõ những dấu hiệu phạm tội của các bị can trong một số lĩnh vực. Trong quá trình điều tra phải thận trọng, không được trái pháp luật.

Công an tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, tập trung rà soát các chứng cứ để bảo đảm xử lý vụ việc khách quan, công tâm đúng người, đúng tội. Trong quá trình điều tra, khi nào có kết quả rõ ràng cần thông tin kịp thời, qua đó tạo ra sự đồng tình của xã hội và quần chúng nhân dân", ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng động viên, khen thưởng lực lượng công an triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Sơn La về Nam Định, Thái Bình tiêu thụ.

UBND tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia phá vụ án “Cố ý gây thương tích” 30 triệu đồng và cán bộ, chiến sĩ tham gia phá chuyên án ma túy 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Thái Bình động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia phá mỗi vụ án 10 triệu đồng.

