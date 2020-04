Ngày 1/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an thành phố về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc cháu bé 3 tuổi trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa thiệt mạng nghi do bị bố mẹ bạo hành.

Ông Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/4.

Căn nhà trọ nơi bé gái nghi bị bạo hành.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sáng 30/3, bệnh viện tiếp nhận bé gái tên M. với nhiều thương tích trên cơ thể, có dấu hiệu bị bạo hành. Bé qua đời ngay sau đó và được đưa về quê ở Đông Anh để mai táng.

Ông Nguyễn Công Lương - Chủ tịch UBND xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, bé M. mất ngày 30/3 và được bà ngoại đưa về xã an táng trong ngày. Người mẹ có 3 đời chồng, bé M. là con của người chồng thứ hai.

"Cháu bé và mẹ không thường sinh sống tại địa phương mà sống ở Thủ đô. Sau khi cháu mất, bà ngoại đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để nói về sự bạo hành của cha dượng và mẹ đẻ", ông Lương nói.

Do mẹ bé M. và người chồng thứ ba chưa có hôn thú, lại không thường xuyên ở địa phương nên ông Lương thừa nhận không nắm rõ cháu bé có bị bạo hành hay không.

Lãnh đạo UBND phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) cũng xác nhận trên địa bàn có cháu bé mới qua đời nghi do bạo hành và công an đang điều tra, xác minh: "Qua báo cáo sơ bộ của công an phường thì có vụ việc như thế và cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ".

Ngày 1/4, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa về vụ việc, đơn vị chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng L.A. và M.T. để điều tra.

