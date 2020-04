Bắt kẻ dụ dỗ nữ sinh lớp 8 bỏ nhà đi chơi gần 1 tháng

Ngày 16/4, theo tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An), đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, trú tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi "Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi".

Nguyễn Ngọc Khoát rủ rê em T. bỏ nhà đi vào Đắk Nông.

Ngày 18/3, Nguyễn Ngọc Khoát rủ rê em Nguyễn Thị T. (học sinh lớp 8, Trường THCS xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đi khỏi địa phương. Sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy em T. nên gia đình trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera trong một cửa hàng điện thoại gần nhà, công an phát hiện em T. đi cùng Nguyễn Ngọc Khoát.

Sau gần 1 tháng truy tìm, Công an huyện Đô Lương tìm thấy Nguyễn Ngọc Khoát cùng em T. đang ở xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (Đắk Nông), gần biên giới với Campuchia.

Được biết, khi ở xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), Khoát làm thuê cho một công ty chuyên cho thuê rạp đám cưới. Nguyễn Ngọc Khoát có vợ con ở quê nhưng đã ly hôn.

Hiện, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa Khoát ra xét xử trước pháp luật.