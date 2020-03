Bắt 2 kẻ đòi tiền bảo kê chủ sà lan bơm nước ngọt cho dân vùng hạn mặn

(VTC News) - Qua kiểm tra ban đầu, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, thi thể trong vali vừa được người dân phát hiện là nam giới, độ tuổi từ 25-35.

(VTC News) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp các đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi tại nhà riêng ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

(VTC News) - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ kẻ mạo danh nhân viên Đài truyền hình và vờ quen biết lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo xin việc.