(VTC News) -

Nội tạng động vật được nhiều người yêu thích, được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như luộc, hấp, rán, lẩu, xào... Tuy nhiên, ai cũng biết đây là món ăn chứa nhiều chất béo xấu, nếu lạm dụng sẽ gây các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Đó là chưa kể vấn đề vệ sinh thực phẩm cũng cần được đặc biệt lưu tâm.

Ăn nội tạng động vật chọn ruột non hay ruột già?

Quan tâm đến ảnh hưởng của món lòng đối với sức khỏe, nhiều người đặt câu hỏi ăn nội tạng động vật chọn ruột non hay ruột già tốt hơn. Theo chia sẻ của PGS Nguyễn Anh Tuấn (Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Hà Nội) trên VietNamNet,

Theo chia sẻ của PSG Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật ống tiêu hoá, Bệnh viện Trung ương Quân đôi 108 (Hà Nội), ruột non chứa nhiều protein, chất béo, các loại vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa các chất gây ô nhiễm từ thức ăn hoặc môi trường, đặc biệt khi con vật không được nuôi và chế biến đúng cách.

Còn ruột già chứa chất thải của quá trình tiêu hóa, ngoài ra còn hấp thụ nước và chất dinh dưỡng còn lại. Vì thế bộ phận này có nguy cơ ô nhiễm cao.

Ăn nội tạng động vật chọn ruột non hay ruột già? (Ảnh: Linh Anh)

Vậy ăn nội tạng động vật chọn ruột non hay ruột già? Theo PGS Nguyễn Anh Tuấn, lựa chọn này phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích ăn uống của mỗi người, tuy nhiên dù chọn loại nào thì vẫn cần quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi cả lòng non và lòng già đều ẩn chứa nguy cơ đối với sức khỏe. Cần mua lòng ở những địa chỉ uy tín, chọn được nội tạng của những con vật khỏe mạnh, sơ chế thật sạch trước khi chế biến.

Đặc biệt, dù là ruột non hay ruột già, bạn cũng không nên ăn quá nhiều.

Những lưu ý khi chế biến và ăn nội tạng

Ngoài việc chọn mua từ những nguồn hàng đáng tin cậy, đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm và sơ chế thật kỹ với nước sạch và muối, bạn cần lưu ý:

Nấu chín: Đảm bảo ruột non hoặc ruột già được nấu chín đầy đủ. Sử dụng nhiệt độ cao và thời gian nấu đủ để tiêu diệt vi khuẩn, giun sán có thể tồn tại.

Nội tạng động vật nên được chế biến và thưởng thức nóng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bảo quản đúng cách: Nếu bạn không sử dụng ngay, hãy bảo quản lòng trong tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Những ai không nên ăn nội tạng động vật?

Lòng lợn là món ăn cần hạn chế hoặc kiêng kỵ với những trường hợp sau:

Mắc bệnh gout

Lòng lợn làm lượng acid uric trong máu tăng cao, dẫn đến hình thành và tích lũy các tinh thể urat rắn sắc nhọn trong khớp ngón chân, tay, tạo ra những cơn đau dữ dội kèm theo sưng, nóng, đỏ xung quanh.

Những người mắc bệnh gout nếu để tái phát nhiều lần sẽ khiến khớp bị phá hủy. Nhiều bệnh nhân bị sỏi tiết niệu do tinh thể urat lắng đọng, gây tắc nghẽn dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu, suy chức năng thận...

Mỡ máu cao

Lượng cholesterol rất cao trong lòng lợn, nhất là cholesterol xấu, có thể làm mỡ máu tăng vọt. Vì vậy những người mỡ máu cao thì không nên ăn lòng lợn, hoặc chỉ nên ăn vài miếng. Đây cũng là món cần hạn chế với những người có bệnh tim mạch và chuyển hóa khác như xơ vữa động mạch, tiểu đường.

Người tiêu hóa kém

Lòng lợn chứa nhiều chất béo nên khó tiêu hóa hơn, không phù hợp với những người đang bị rối loạn tiêu hóa, đang có bệnh nhiễm khuẩn đường ruột hoặc những người "bụng yếu", hay đau bụng, đi ngoài.

Ngoài ra, người béo phì, thừa cân cũng không nên ăn lòng vì thực phẩm này có lượng calo cao. Món ăn này cũng không tốt cho người bị cảm, cúm vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu, cơ thể đang yếu sẽ càng mệt.