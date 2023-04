An Gia bàn giao 2 tháp đầu tiên tại khu phức hợp Westgate

(VTC News) -

Dự án có quy mô 3,1 ha gồm 4 tòa tháp cao 20 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ, shophouse, villa. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 185.000 m2.

Khu phức hợp Westgate tọa lạc trung tâm hành chính Bình Chánh.

Chính thức xây dựng từ quý 2/2021, An Gia và tổng thầu Ricons đã tập trung mọi nguồn lực tối ưu, triển khai lập kế hoạch và thi công một cách bài bản, chuyên nghiệp để hoàn thành dự án Westgate.

“Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cùng năng lực thực thi các dự án căn hộ cao cấp trước đó, chúng tôi đã linh hoạt thích ứng với thị trường, nỗ lực thi công dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ kỹ thuật, giám sát thi công nhằm đảm bảo tiến độ lẫn chất lượng công trình, đưa Westgate về đích ngay trong tháng 4/2023”, đại diện Ricons cho biết.

Theo An Gia, ngay từ khi triển khai dự án, doanh nghiệp xác định luôn đặt trách nhiệm và sự tận tâm lên hàng đầu, đồng hành cùng khách hàng từ khâu tư vấn lựa chọn sản phẩm, đưa ra giải pháp tài chính phù hợp, cho đến khi chính thức “chìa khóa trao tay”. Từng chi tiết dù nhỏ nhất đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm mang đến sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cư dân.

Có mặt tại dự án Westgate, anh Hoàng Nam (40 tuổi, cư dân) chia sẻ niềm vui khi chuẩn bị dọn về tổ ấm mới. “Trong giai đoạn thị trường ảnh hưởng bởi COVID-19, tôi khá lo lắng về tiến độ bàn giao nhà có thể chậm hơn dự kiến, nhưng thật may mắn vì chủ đầu tư An Gia vẫn giữ đúng hẹn như cam kết. Tôi cũng ngạc nhiên và vui mừng khi tận mắt thấy những tiện ích nội khu, đường xá cũng đã hoàn thiện rất khang trang”, anh Nam nói.

Một góc công viên nội khu 1,9 ha tại khu phức hợp Westgate.

Để đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ, tại nội khu dự án, An Gia mạnh tay đầu tư tổ hợp tiện ích “live - work - learn - play” trị giá hàng triệu USD như hồ bơi Olympics, sân thể thao đa năng, khu vực BBQ, dòng sông lười kết hợp bồn tắm sục Jacuzzi, khu vui chơi liên hoàn trong nhà - ngoài trời…

Đặc biệt, công viên nội khu rộng 1,9 ha với lối thiết kế không gian dã ngoại, vừa gia tăng mảng xanh, kiến tạo cảnh quan đẹp mắt, vừa khuyến khích môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, hài hòa với kiến trúc đô thị.

Là một trong những cư dân nhận nhà đầu tiên, chị Thùy Dung (35 tuổi) cho biết, vị trí trung tâm hành chính và không gian sống hiện đại, nhiều tiện nghi là lý do khiến vợ chồng chị quyết định lựa chọn khu phức hợp Westgate.

“Ngoài các thiết bị hoàn thiện đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Häfele, Otis, Casta, Grohe, Culigan, Astral Pool, Sunwood…chủ đầu tư còn trang bị sẵn nội thất phòng ngủ, bàn làm việc, tủ quần áo, tủ giày… giúp vợ chồng tôi vừa tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ vừa có thể dọn vào ở ngay để bắt đầu cuộc sống mới”, chị Dung nói.

Theo đại diện An Gia, để đảm bảo điều kiện sống tốt cho các gia đình trẻ, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với các đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp cư dân cảm nhận trọn vẹn những giá trị sống tại khu phức hợp Westgate.

Khu phức hợp Westgate được quản lý, vận hành bởi Tokyu Nhật Bản.

Cụ thể, chủ đầu tư An Gia sẽ mang tiêu chuẩn Nhật Bản áp dụng cho toàn bộ hệ thống quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ. “Việc hợp tác với Công ty Tokyu PM Việt Nam - thành viên trực thuộc Tập đoàn Tokyu Nhật Bản cho thấy sự khác biệt của An Gia trong việc mang đến môi trường sống an toàn, thoải mái cho cư dân, góp phần gia tăng giá trị cho dự án Westgate”, đại diện An Gia chia sẻ.

Ngoài hệ thống quản lý được số hóa cùng đội ngũ các chuyên gia, lao động được đào tạo chuyên sâu, Tokyu sẽ triển khai vận hành dịch vụ toàn diện từ an ninh, chăm sóc khách hàng đến sửa chữa, bảo trì, PCCC… cùng quy trình cải tiến chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Các dịch vụ này được chỉ đạo và quản lý trực tiếp từ các chuyên gia Nhật Bản phối hợp với các quản lý cấp cao người Việt có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu thị trường.

“Với tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu, chúng tôi sẽ áp dụng những kinh nghiệm trong quản lý và vận hành tại Nhật để vận hành khu phức hợp Westgate một cách bài bản, chuyên nghiệp với hệ thống tiện ích - dịch vụ tốt trong phân khúc”, đại diện Tokyu chia sẻ.

Tiện ích dự án đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí cho cư dân.

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate không chỉ sở hữu lợi thế về tiện ích, không gian sống mà còn thừa hưởng sự sầm uất của khu vực. Dự án có kết nối hoàn thiện tới sân bay quốc tế mới Long Thành, trung tâm quận 1 và các tỉnh thành lân cận.

Hiện chủ đầu tư An Gia đang ban hành chính sách mua nhà “3 không”: không vay vốn ngân hàng, không áp lực thanh toán và không chờ đợi nhận nhà giúp các gia đình trẻ dễ dàng tiếp cận dự án Westgate.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán tối đa 30% là có thể sở hữu ngay căn hộ đã hoàn thiện. Lấy ví dụ trên một căn 3 phòng ngủ, diện tích 85 m2 có giá bán khoảng 3,6 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán khoảng 1 tỷ đồng là có thể nhận nhà ở ngay. Khoản tiền còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán sau khi nhận nhà 18 tháng cùng loạt ưu đãi tài chính hấp dẫn như chiết khấu 1-3% cho khách hàng thân thiết, miễn phí quản lý trong 2 năm...

Độc giả truy cập www.westgate.vn hoặc liên hệ hotline 0916.770.880 để biết thêm chi tiết.

Bảo Anh