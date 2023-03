Ám ảnh video giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

(VTC News) -

Liên quan vụ nữ kế toán ở Bình Dương bị sát hại tại Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, TX Tân Uyên), chiều 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã trích xuất camera hiện trường vụ án.

Hình ảnh từ camera hiện trường cho thấy, trước khi xảy ra sự việc, Yang Zhong Wu (quốc tịch Trung Quốc; Giám đốc Công ty Vinh Nhuận) và nạn nhân là chị L.T.M. có lời qua tiếng lại. Trong lúc chị M. không để ý, Yang Zhong Wu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M.

(Ảnh cắt từ video trích xuất camera an ninh ở công ty)

Bị đâm, chị M. vẫn cố gắng cầu xin và chạy về hướng nhà vệ sinh để thoát thân. Thế nhưng, khi đuổi kịp, Yang Zhong Wu tiếp tục con dao khác đâm vào người chị M.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang ráo riết truy bắt Yang Zhong Wu, nghi phạm số 1 của vụ án.

Trả lời PV, anh L.Đ.L. (chồng nạn nhân) cho biết, vợ anh làm kế toán ở Công ty Vinh Nhuận được 2 năm. Cách đây 1 tuần, giám đốc phát hiện công ty bị mất hàng và nghi là vợ anh và một số người khác lấy. Sau đó, ông ta thuê người tới công ty kiểm tra sổ sách kế toán.

Bị giám đốc nghi ngờ vô lý, gia đình đã khuyên chị M. nghỉ việc nhưng chị vẫn muốn làm rõ mọi việc rồi mới nghỉ.

"Gia đình tôi quá bàng hoàng khi xảy ra vụ việc. Vợ tôi đang mang thai con đầu lòng 8 tuần. Hôm nay, 2 mẹ con đã được đưa về quê nhà ở Đồng Nai để chôn cất", anh L.Đ.L. nghẹn ngào.

Trước đó, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị M. chết tại công ty nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty Vinh Nhuận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu, vui lòng báo tin về Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) hoặc điện thoại 098 9951795, gặp Trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Thy Huệ