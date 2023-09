Ám ảnh tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai bị bại não, 10 tháng tuổi chỉ nặng 3,8kg

(VTC News) -

Ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, mọi người đã quen với tiếng khóc ngằn ngặt của bé Đỗ Đình Phong (10 tháng tuổi, khu Hương Chan 2, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ). Mỗi lần khó thở, Phong lại oằn mình đến tím tái mặt mày.

Chị Phạm Hồng Hạnh (sinh năm 1998, mẹ bé Phong) kể, Phong là con thứ 2 trong gia đình. Lúc mang bầu bé, chị không hề hay biết. Mãi vài ngày sau tiêm vaccine phòng dịch, thấy cơ thể bất thường lại chậm kinh chị mới biết mình có thai.

Dù 10 tháng tuổi nhưng Phong nặng chỉ 3,8kg.

Tháng 10/2022, Phong chào đời tại trung tâm y tế huyện. Ngay khi mới lọt lòng, miệng của con liên tục chảy nước bọt ra ngoài, không thể bú, nuốt, da tím tái. Các bác sĩ lập tức chuyển con xuống bệnh viện tuyến trung ương.

Phong được chẩn đoán teo thực quản bẩm sinh. Con bước vào cuộc đại phẫu khi mới 1 ngày tuổi. Đến khi 4 tháng tuổi, Phong vẫn chưa nhấc được đầu, chưa biết lật, lẫy, lại thường xuyên lên cơn co giật. Vợ chồng chị Hạnh hốt hoảng đưa con đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết, Phong mắc bệnh bại não bẩm sinh kèm suy dinh dưỡng thể teo đét (Marasmus). Hiện dù đã 10 tháng tuổi nhưng Phong chỉ 3,8kg.

Phong suy dinh dưỡng nặng, sức đề kháng của con ngày một yếu đi. Gần đây, Phong quấy khóc nhiều, có lúc co giật đến tím tái cơ thể, bố mẹ con phải chạy ngược xuôi vay tiền để đưa đi viện cấp cứu. Lần nhập viện này, bác sĩ nói con bị viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy trên nền bệnh nhân bại não, teo thực quản bẩm sinh đã phẫu thuật.

Hơn một tháng nay, chị Hạnh cùng con lấy bệnh viện làm nhà. Những suất cơm không thịt, chiếc bánh mì ăn vội giúp chị cầm cự qua ngày. Vậy nhưng tiền sữa, bỉm và thuốc, dinh dưỡng cho con cũng rất tốn kém, người mẹ trẻ không biết phải xoay sở ra sao.

Anh Đỗ Công Nghiệp (bố bé Phong) là lao động chính trong nhà nhưng công việc không ổn định, chỉ khi ai thuê đi làm mới có tiền. Trước khi sinh bé Phong, chị Hạnh làm thuê trong công ty may, với mức thu nhập 5 triệu đồng mỗi tháng chị nuôi gia đình 7 người bao gồm cả bố mẹ chồng già yếu. Từ ngày sinh con bị bệnh, chị nghỉ hẳn công việc để đưa Phong đi viện nên cũng chẳng còn thu nhập.

Hơn một tháng nay, chị Hạnh cùng con lấy bệnh viện làm nhà.

Theo ThS.BS Nguyễn Võ Lộc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, bé Phong nhập viện trong tình trạng viêm phổi rất nặng trên nền bệnh nhân bại não, suy dinh dưỡng nặng, tiền sử teo thực quản bẩm sinh.

“Sau khi nhập viện, trẻ phải thở máy một tháng. Gần đây, sức khoẻ trẻ ổn định hơn, đã cai máy thở, tuy nhiên trẻ vẫn còn tình trạng suy dinh dưỡng rất nặng”, bác sĩ Lộc nói và cho biết thêm rằng với thể trạng như hiện tại, trẻ sẽ phải dùng đến sữa và các thực phẩm cao nặng lượng để bổ sung năng lượng, cũng như nhiều loại thuốc tăng cường đề kháng.

Bác sĩ cũng thông tin thêm, do suy dinh dưỡng nặng nên trẻ nguy cơ nhiễm khuẩn, có thể viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần. Theo bác sĩ, nguyên nhân khiến trẻ suy dinh nặng có thể do trẻ teo thực quản bẩm sinh dẫn đến đường tiêu hoá có vấn đề, khả năng hấp thụ kém hơn so với những đứa trẻ khác.

Ông Nguyễn Văn Toản, trưởng khu Hương Chan 2, xã Hương Lung xác nhận, ở địa phương, gia đình anh Nghiệp thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng không có công việc ổn định, kinh tế gia đình chủ yếu làm ruộng. Từ khi sinh con bị bệnh thường xuyên phải đi viện nên gia đình lại càng khó khăn hơn.

Mọi đóng góp của quý độc giả xin gửi về: Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ bé Đỗ Đình Phong - Phú Thọ Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email t[email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.