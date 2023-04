AEON Việt Nam ra mắt cộng đồng 'Grow with AEON'

(VTC News) -

Hiểu thêm về cộng đồng “Grow with AEON”

Song hành với chiến lược mở rộng kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển toàn diện cho nhân viên luôn được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của AEON Việt Nam, hướng đến trở thành “Nơi làm việc tốt nhất ngành bán lẻ” và góp phần nâng cao năng lực nguồn nhân lực địa phương. Trong kế hoạch trung hạn đến năm 2025, để đáp ứng hoạt động mở rộng kinh doanh, dự kiến số lượng nhân sự tại AEON Việt Nam sẽ tăng gấp 4-5 lần.

Cộng đồng “Grow with AEON” chính thức ra mắt từ 1/2023.

“Grow with AEON” ra đời, là cộng đồng nơi mà mọi người có thể hình dung dễ dàng về môi trường làm việc tại AEON Việt Nam, cũng như nắm bắt các cơ hội gia nhập đội ngũ Người AEON trong tương lai. Trong đó, “Grow with AEON” chú trọng cung cấp thông tin để người xem hiểu thêm về 3 cơ hội phát triển toàn diện của nhân viên tại AEON Việt Nam. Bao gồm: thăng tiến sự nghiệp, phát triển chuyên môn, nâng cao tinh thần lãnh đạo và cống hiến cộng đồng.

Cùng với đó, cộng đồng “Grow with AEON” là nơi cập nhật thường xuyên các cơ hội nghề nghiệp tại AEON Việt Nam ở cả hai khối: văn phòng và vận hành, nhằm tìm kiếm những tài năng có quan tâm và mong muốn gia nhập đội ngũ "người AEON".

Có gì ở cộng đồng “Grow with AEON”?

Cộng đồng “Grow with AEON” không chỉ là nơi kết nối AEON Việt Nam và người lao động, mà còn là cầu nối giữa các nhân sự với nhau, với mong muốn truyền tải đến người lao động những hoạt động, sự kiện diễn ra tại AEON Việt Nam, cũng như những định hướng và chính sách công ty áp dụng.

Qua đó, người lao động sẽ hiểu thêm về đặc trưng môi trường làm việc cũng như những văn hóa, giá trị làm nên sự gắn kết của cộng đồng. Đồng thời, Người AEON có thể chia sẻ các hoạt động tại công ty cũng như tương tác với nhau để tăng độ gắn kết, nâng cao sức khỏe tinh thần.

“Grow with AEON” cập nhật cơ hội nghề nghiệp tại AEON Việt Nam.

Bên cạnh đó, cộng đồng “Grow with AEON” cũng là kênh chính thức cập nhật thông tin tuyển dụng thường xuyên và chính xác của AEON Việt Nam. Từ đó, mọi người có thể tin tưởng và an tâm tìm kiếm cơ hội phát triển phù hợp với bản thân tại “Grow with AEON”.

Hiện tại, “Grow with AEON” đang diễn ra các hoạt động tuyển dụng vô cùng sôi nổi, thu hút đông đảo người lao động quan tâm và mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành bán lẻ. Trong tương lai, ‘Grow with AEON” hứa hẹn sẽ đồng hành và mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho nhân sự, tạo nên một cộng đồng “Người AEON” vững mạnh và gắn kết.

Để theo dõi các hoạt động tại môi trường làm việc của AEON Việt Nam cũng như thông tin tuyển dụng mới, ngoài kênh fanpage chính thức “Grow with AEON”, người lao động còn có thể xem thêm thông tin thông qua website tuyendung.aeon.com.vn của AEON Việt Nam.

