AEON Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Thay đổi nhân sự cấp cao của AEON Việt Nam lần này nằm trong chiến lược tái cấu trúc nhân sự của Tập đoàn AEON trong năm tài chính 2021.

Cụ thể, tập đoàn sẽ tập trung nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận thông qua 3 chiến lược: thứ nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi vùng và tập trung vào khu vực châu Á; thứ hai, cải cách chuỗi cung ứng; thứ ba là cải cách trong hoạt động quản trị tập đoàn, kết nối nguồn lực tạo sức mạnh tổng hợp và tối ưu hóa giá trị Tập đoàn.

Tập đoàn AEON luôn đánh giá cao và xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm tại châu Á. Theo đó, AEON sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc mở thêm các Trung tâm Mua sắm, Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị, các chuỗi cửa hàng chuyên doanh và chuỗi siêu thị vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ đẩy mạnh phát triển mảng thương mại điện tử, nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng trực tuyến ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) cũng sẽ được chú trọng, nhằm tăng thêm nhiều danh mục sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, cùng với các sản phẩm nhập khẩu chỉ có tại AEON, từ đó đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng. Chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng cũng sẽ được cải tiến và nâng cao để đạt được những mục tiêu tăng trưởng trong tương lai.

Thêm vào đó, tập đoàn sẽ tập trung thúc đẩy các cải cách trong hoạt động quản trị nhằm tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp và tối ưu hóa giá trị của tập đoàn.

Với các chiến lược nêu trên, tập đoàn đã bổ nhiệm ông Furusawa Yasuyuki làm Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH AEON Việt Nam. Tổng Giám đốc tiền nhiệm – ông Nishitohge Yasuo đã trở lại Nhật Bản để đảm nhiệm vị trí mới trong Tập đoàn AEON.

Ông Furusawa Yasuyuki gia nhập Jusco (nay là Tập đoàn AEON) từ năm 1995, đã có hơn 26 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ tại châu Á.

Từ 2014 - 2017, ông đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty TNHH AEON Bắc Kinh (Beijing AEON Co., Ltd) tại Trung Quốc. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AEON Việt Nam, từ năm 2018, ông Furusawa Yasuyuki là Tổng Giám đốc Công ty TNHH My Basket tại Nhật Bản, thuộc Tập đoàn AEON.

My Basket là thương hiệu chuỗi siêu thị nhỏ của Tập đoàn AEON, được phát triển ở các thành phố lớn của Nhật Bản như Tokyo và Kanagawa..., chủ yếu cung cấp các mặt hàng thực phẩm, phục vụ bữa ăn hàng ngày.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc của AEON My Basket, ông Furusawa Yasuyuki đã giúp My Basket mở thêm 200 cửa hàng chỉ trong vòng 2 năm, góp phần tạo ra sự phát triển vượt bậc, đưa chuỗi My Basket của Tập đoàn AEON đạt đến cột mốc 1.000 cửa hàng.

Ông Furusawa Yasuyuki nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, tôi cùng với toàn thể đội ngũ AEON Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh bán lẻ mới, tiếp tục thực hiện sứ mệnh nâng tầm phong cách sống của khách hàng và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa phương và sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam”.

Trực thuộc Tập đoàn AEON Nhật Bản, Công ty TNHH AEON Việt Nam chính thức thành lập vào năm 2011. Hiện nay, AEON Việt Nam đang đầu tư vào 05 lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại thị trường Việt Nam, gồm: Trung tâm Mua sắm, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, Cửa hàng Chuyên doanh, Siêu thị vừa và nhỏ, Thương mại Điện tử.

Kể từ khi khai trương Trung tâm Mua sắm đầu tiên AEON Tân Phú Celadon vào năm 2014, tính đến tháng 06/2021, AEON Việt Nam đã mở rộng hệ thống kinh doanh tại 06 tỉnh thành trên toàn quốc, phát triển và vận hành: 03 Trung tâm Mua sắm, 03 Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị, 29 cửa hàng Chuyên doanh, 02 Siêu thị vừa và nhỏ, trang thương mại điện tử AEON Eshop; và Trung tâm phân phối của AEON Việt Nam khu vực TP.HCM.