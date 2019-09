900 người tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thông tin trên vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM tiết lộ ngày 25/9. Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tục giao dịch, mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo.

Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Alibaba, đã nhận quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 24/9. Trước đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với người này.

Nguyễn Thái luyện làm việc với công an.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ xác định Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ lừa đảo.

Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba cũng các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên, tự vẽ ra 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận... rồi quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng.

Cảnh sát phong toả công ty.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất; các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản cung cấp thông tin cho các cơ quan sau: Phòng 15 - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) hoặc công an quận, huyện nơi cư trú.

Công an cũng kêu gọi nhân viên của Công ty Alibaba hoặc có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

QUANG HẢI