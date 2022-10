9 tháng, Quảng Nam đón 4,3 triệu lượt khách tham quan

(VTC News) -

Thông tin trên vừa được nêu ra sáng nay (5/10) tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam tháng 9, quý III.

Cụ thể, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 9 tháng năm 2022 của Quảng Nam ước đạt gần 4,3 triệu lượt khách, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 411 nghìn lượt khách, tăng gấp 26 lần so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt gần 3,9 triệu lượt khách, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ.

9 tháng năm 2022, Quảng Nam đón 4,3 triệu lượt khách tham quan.

Ngoài ra, theo UBND tỉnh Quảng Nam, quy mô nền kinh tế 9 tháng năm 2022 đạt hơn 83 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành); Quảng Nam xếp 19/63 tỉnh, thành phố cả nước; 4/14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (sau Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng); 2/5 tỉnh khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.

UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực; khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế; khu vực dịch vụ tăng trưởng khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ; khu vực xây dựng tăng trưởng, tuy còn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế mặc dù nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng, nhưng đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguồn thu từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chưa đạt tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm so với yêu cầu; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm đúng tiến độ đề ra; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn còn chậm; dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế, song với những biến thể mới dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường...