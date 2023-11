9 tháng đầu năm 2023, các ngân hàng trả lương nhân viên thế nào?

(VTC News) -

Techcombank tiếp tục là ngân hàng có mức chi trả cho nhân viên cao nhất với mức thu nhập lên tới 45 triệu đồng/tháng.

9 tháng đầu năm nay, Techcombank giảm hơn 100 tỷ đồng quỹ lương so với cùng kỳ nhưng thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên Techcombank tăng thêm 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, mức thu nhập bình quân của nhân viên Techcombank đạt 45 triệu đồng/người/tháng, trong đó, tiền lương bình quân là 38 triệu đồng/tháng, 7 triệu đồng còn lại là thu nhập khác.

Ngân hàng Techcombank dẫn đầu về trả lương nhân viên. (Ảnh minh họa: Techcombank).

Tiếp theo là ngân hàng MB với mức thu nhập bình quân 9 tháng đầu năm nay là 39,83 triệu đồng/người/tháng, ngân hàng Vietcombank với thu nhập bình quân là 37,5 triệu đồng/người/tháng, ngân hàng TPBank với 36,5 triệu đồng/tháng, ngân hàng VietinBank với 33,5 triệu đồng/tháng.

Cũng nằm trong nhóm những ngân hàng có thu nhập cao là VIB với 32,24 triệu đồng/tháng, tăng hơn 2 triệu đồng/tháng so với mức thu nhập bình quân của 9 tháng đầu năm 2022.

Tại ngân hàng BIDV, thu nhập bình quân là 32 triệu đồng/tháng, tăng 4 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết, 9 tháng đầu năm, BIDV cũng chi thêm 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái cho việc trả lương và phụ cấp cho nhân viên, lên mức 7.500 tỷ đồng.

Ngân hàng VPBank cũng tăng từ 29 triệu đồng/tháng lên 32 triệu đồng/tháng. Trong đó, riêng tiền lương bình quân là 31 triệu đồng/tháng. Ngân hàng này cũng chi hơn 3.600 tỷ đồng để trả lương, thưởng cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm. Con số này tăng mạnh so với mức chi 2.800 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022.

Một số ngân hàng có mức thu nhập bình quân dưới 30 triệu đồng/tháng là ngân hàng NCB với 23,6 triệu đồng/tháng, ngân háng Sacombank là 29 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng ACB trả lương nhân viên 13 triệu đồng/tháng, không đổi so với 6 tháng đầu năm.

Riêng ngân hàng SHB dù có mức chi bình quân cho nhân viên lên tới 45,95 triệu đồng/tháng, nhưng do ngân hàng này không tách bạch mức chi lương và phụ cấp như các ngân hàng khác, mà gộp chung với cả các khoản chi theo lương như BHXH, BHYT, BHTN, chi trợ cấp khác, nên việc tính thu nhập bình quân chỉ mang tính tương đối.

Theo báo cáo của 27 ngân hàng niêm yết, trong quý III/2023 có 11 ngân hàng có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu danh sách thuộc về OCB với lợi nhuận tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Kế đến là KienlongBank tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước, Sacombank tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Danh sách lợi nhuận tăng trong quý vừa qua còn có thêm Vietcombank, VietinBank, HDBank, MB, ACB, MSB, Saigonbank, LPBank với mức tăng 0,6 - 19,6%.