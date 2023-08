8 năm cho chặng đường vươn ra quốc tế của doanh nghiệp công nghệ trẻ Việt Nam

(VTC News) -

Ước mơ đưa công nghệ Việt Nam vươn ra thế giới

Harry Vu - Giám đốc kinh doanh SotaTek.

Xuất phát điểm là một sinh viên ngành CNTT, nhưng thay vì chọn trở thành một lập trình viên, Harry lựa chọn đầu quân làm kinh doanh cho các công ty công nghệ hàng đầu để tận dụng những ưu thế kỹ năng và kiến thức về ngành của mình. Sau gần 2 năm ở vị trí phát triển kinh doanh, anh hoàn thành chương trình thạc sỹ MBA tại Nhật và trở về Việt Nam, nhận lời mời vào vị trí Giám đốc kinh doanh SotaTek.

Khởi đầu từ những khó khăn

Những năm đầu thành lập, hoạt động SotaTek tập trung chủ yếu vào việc nhận gia công phần mềm, không có kế hoạch, phương hướng phát triển ngoài mục tiêu duy nhất là duy trì sự tồn tại của công ty. Tại thời điểm đó, để có được dự án mới, hầu như những người sáng lập đều phải kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ “sales”.

“Thời gian đầu gia nhập SotaTek, khó khăn lớn nhất là phải xây dựng được một đội ngũ kinh doanh và marketing từ con số không. Khi đó, công ty chỉ mới có 1 văn phòng tại toà CIC với khoảng vài chục nhân viên, trong đó đội ngũ kinh doanh chỉ có 3 bạn và chưa hề triển khai bất kỳ hoạt động marketing nào". Harry cho biết.

Vượt lên khó khăn, gặt hái quả ngọt

Trong đại dịch COVID-19, nhiều công ty phải chật vật để gồng lỗ, Harry và đội ngũ cán bộ cấp cao nhận thấy nếu tận dụng tốt nguồn lực thì đây chính là thời điểm để tăng tốc.

Anh chia sẻ: “Nếu 2017 chúng tôi lựa chọn đứng ngoài làn sóng ICO do thị trường hỗn loạn, nhiều dự án làm ra chỉ để gọi đầu tư rồi biến mất, thì 2021 lại là năm thiên thời, địa lợi, nhân hoà - là thời điểm vàng để đẩy nhanh tốc độ Go Global. Với thế mạnh về công nghệ, chúng tôi vẫn cho rằng Blockchain rất tiềm năng và tiếp tục tập trung đào tạo nhân lực để quay trở lại thị trường vào đúng thời điểm này”.

Để chiến lược tăng tốc thành công, Harry dành nhiều thời gian, tâm huyết xây dựng đội ngũ sales, chỉ đạo kiếm khách hàng trực tiếp và đẩy mạnh phát triển thương hiệu. “SotaTek cần mở rộng phạm vi tiếp cận, phủ sóng trong cộng đồng IT quốc tế dày hơn để khách hàng tự tìm kiếm và đề cập việc hợp tác cùng chúng tôi nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Không ngoài dự đoán, công nghệ Blockchain sớm phát triển với tốc độ chóng mặt từ đầu 2021 tới giữa năm 2022. Chỉ chưa đầy 2 năm, “Go Global” giúp SotaTek bứt phá bằng nhiều dự án lớn từ các khách hàng quốc tế. Cái tên SotaTek đứng sau thành công của rất nhiều dự án GameFi, Launchpad, DApps và DEX. Doanh số tăng hơn 300% đưa SotaTek trở thành “Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng” trong giới IT tại Việt Nam (Vinasa) năm 2021.

Bước vào bình thường mới

Khách hàng ngày một đông là lúc SotaTek phải đối mặt với khó khăn không chỉ trong việc quản lý dự án mà còn vấn đề khan hiếm nguồn nhân lực. Nhân sự mỗi phòng ban đều được tham gia đào tạo, trau dồi để theo kịp tốc độ tăng trưởng. Thêm vào đó, thị trường Blockchain bão hoà với sự đi xuống của các đồng tiền điện tử, Harry cùng đội ngũ phải tìm ra hướng đi mới: quay lại chính cái gốc của công nghệ với các dự án về phát triển phần mềm truyền thống, trí tuệ nhân tạo (AI), Fintech…

Trải qua “mùa đông tiền số", SotaTek quyết định không chùn bước và dấn thân vào cuộc chiến tìm kiếm thị trường mới. Và Hàn Quốc - đất nước với nền công nghiệp phát triển đã được lựa chọn làm điểm đến tiếp theo.

Sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ Việt Nam và nội địa Hàn cũng khiến đội ngũ không khỏi đau đáu tìm lối đi riêng. “Khách hàng mục tiêu là những người khó tính, giữ những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Do đó, cách tiếp cận cũng cần chỉn chu hơn, chuyên nghiệp hơn. Đội ngũ cần tìm đúng vấn đề của khách và đưa ra giải pháp hiệu quả với chi phí tối ưu nhất mới có thể thành công”, Harry chia sẻ.

Luôn làm việc xuyên suốt với tôn chỉ tận tâm, sáng tạo và trách nhiệm, SotaTek Korea ghi dấu ấn bằng việc trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp hàng đầu như: KLAYTN, Megazone Cloud, Yogiyo, Dvision Network... Thành công này là đòn bẩy cho SotaTek trở nên uy tín và được yêu thích tại thị trường Hàn với danh hiệu “Top IT Services in Seoul 2023 - by Clutch".

Chiến lược “vươn ra thế giới" đưa SotaTek trưởng thành từ 1 văn phòng với 7 nhà sáng lập đến đại gia đình đoàn kết cùng 1000 thành viên, 12 văn phòng tại 5 đất nước. Tập thể CBNV tự hào tin tưởng “Dù doanh nghiệp của bạn ở đâu, thuộc bất cứ ngành nghề nào, chúng tôi đều sẽ tìm ra giải pháp hoàn hảo nhất cho bạn".

Bảo Anh