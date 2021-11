8 bộ phim Hàn Quốc hay nhất năm 2021

Youth of May: Nhận tổng cộng 7 phiếu bầu, Youth of May xếp ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng bình chọn. Đặt bối cảnh phong trào dân chủ Gwang Ju năm 1980, Youth of May là câu chuyện tình yêu giữa nam sinh viên y khoa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun thủ vai) và nữ y tá Kim Myung Hee (Go Min Si thủ vai). Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm với đối phương, tuy nhiên vòng xoáy lịch sử phức tạp đã đưa mối tình của cả hai tới kết cục đau buồn. Khán giả đánh giá Youth of May "đem lại bài học quý giá về nỗi mất mát, đau thương của thế hệ đi trước" cho người xem.