6 câu nói bất hủ của công nương Diana truyền cảm hứng tới biết bao người

Công nương Diana đã qua đời cách đây hơn hai thập kỷ. Tuy nhiên, thế giới vẫn nhớ đến bà như một hình tượng đầy nhiệt huyết, đồng cảm và nhân hậu. Khả năng thể hiện tình yêu của bà đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Có không ít sự thông thái, ấm áp và đồng cảm trong lời nói của công nương Diana đã truyền cảm hứng đến nhiều người.

“Vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay đó là việc không khoan dung. Mọi người sống mà thiếu sự khoan dung dành cho nhau”

Có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng cảm thấy tội lỗi khi chia tay ai đó vì một điều gì đó rất tầm thường? Một đặc điểm mà có thể bạn đã bỏ qua. Đó là vấn đề lớn nhất của xã hội ngày nay. Chúng ta cần trở nên khoan dung hơn với tư cách là một phần của xã hội.

(Ảnh: swiftheadline)

Chúng ta phải lắng nghe người khác và bỏ qua lỗi lầm của họ, cũng như chúng ta hy vọng ai đó cũng làm như vậy với chúng ta. Hãy tưởng tượng mọi người sẽ yêu bạn nhiều như thế nào vì đặc điểm này bởi vì thật khó để tìm thấy điều đó ở mọi người ngày nay.

“Hãy làm những điều tốt cho mọi người mà không mong được trả ơn và nhớ rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ mang những điều tốt đẹp đến cho bạn”

Khi chúng ta làm điều gì đó cho ai đó, chúng ta mong đợi một sự công nhận hoặc một phần thưởng nào đó, nhưng chúng ta không nên như vậy. Bạn nên cho mà không có bất kỳ kỳ vọng. Đừng mong đợi mọi người thưởng cho bạn khi làm một việc tốt. Chắc chắn rằng một ngày nào đó ai đó cũng sẽ làm như vậy với bạn. Đặc biệt là khi bạn ít mong đợi nhất.

“Không gì mang lại cho tôi hạnh phúc hơn việc cố gắng giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Đó là một phần tốt đẹp và thiết yếu của cuộc đời tôi, một loại định mệnh”

Bất kể chúng ta đang sống ở đâu, vẫn có những người dễ bị tổn thương xung quanh mình. Trên thực tế, ngay cả chúng ta cũng là những cá nhân dễ bị tổn thương. Chìa khóa để mang lại hạnh phúc trong cuộc sống là giúp đỡ họ.

Niềm hạnh phúc và cảm giác hài lòng mà bạn có được khi thực hiện một hành động tử tế là điều không thể diễn tả thành lời. Bạn nợ chính mình để cảm nhận được hạnh phúc đó.

"Những cái ôm có thể mang lại rất nhiều điều tốt đẹp"

Công nương Diana tin rằng hầu hết mọi người đều đánh giá thấp tầm quan trọng của sự tiếp xúc giữa con người với nhau. Bà tin rằng những cái ôm có thể tạo nên rất nhiều điều đúng đắn. Những cái ôm mang lại sự thoải mái và đảm bảo, đặc biệt là khi bạn thực sự không thể cho đi bất cứ thứ gì.

“Mọi người đều cần được coi trọng. Mọi người đều có tiềm năng để đem lại một thứ gì đó”

Đừng coi thường người khác. Chúng ta sẽ không bao giờ biết những người mà chúng ta coi thường có thể quay lại và giúp đỡ chúng ta trong tương lai. Họ có thể sẽ thay đổi thế giới.

(Ảnh: The Independent)

Vì vậy, hãy coi trọng mọi người xung quanh. Làm cho họ cảm thấy như họ quan trọng. Bạn sẽ không bao giờ biết họ có thể xoay chuyển cuộc sống của họ như thế nào. Tương tác với họ, nói chuyện với họ và cho họ biết rằng họ là những con người có giá trị. Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào những người có vẻ thông minh cũng có tiềm năng!

"Nếu bạn tìm thấy người bạn yêu trong đời, hãy giữ chặt lấy họ"

Tình yêu là thứ thuần khiết nhất trên thế giới này. Chắc chắn, thật tốt khi có tiền, một ngôi nhà tiện nghi và một chiếc điện thoại mới nhất, nhưng nó nhạt nhòa so với tình yêu. Vì vậy, nếu bạn may mắn tìm thấy tình yêu đó ở người khác, bạn nên giữ lấy nó. Nó không nhất thiết phải là tình yêu lãng mạn. Đó có thể là tình yêu thương dành cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè và cả những người kém may mắn.