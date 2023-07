5 tàu cá của ngư dân Nghệ An bốc cháy dữ dội trong đêm

(VTC News) -

Ngày 30/7, UBND huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy tàu tại cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận), đánh giá thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Khoảng 19h30 ngày 28/7, trong lúc đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn thì tàu cá mang số hiệu NA-99699-TS của ông Bùi Xuân Xin (trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Sau đó, tàu trôi theo dòng chảy làm ngọn lửa lây lan sang 4 tàu khác đang neo đậu gần đó gồm: Tàu cá mang số hiệu NA-97777-TS của ông Hồ Đình Việt ở xã Sơn Hải; tàu cá mang số hiệu NA-99919-TS của ông Đào Xuân Thắng, xã Sơn Hải; tàu cá NA-95656-TS của ông Trần Văn Đoàn, xã Sơn Hải và tàu cá NA-90636-TS của ông Trần Văn Tấn, xã Quỳnh Long.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy tại cảng Lạch Quèn có khoảng 80 tàu công suất lớn, mỗi tàu còn trữ lượng khoảng 3.000 - 5.000 lít dầu đang neo đậu san sát nhau.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng và 4 xe cứu hỏa chuyên dụng phối hợp cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Quỳnh Lưu cùng các đơn vị chức năng khác nỗ lực phun nước dập lửa từ nhiều phía, nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, cùng với việc tàu trôi dạt thành 3 điểm cháy khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy làm 5 tàu gần như bị thiệt hại hoàn toàn, không thể sửa chữa. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

BẢO HƯNG