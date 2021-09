5 'phi công’ trên phim Hàn: Tuổi trẻ tài cao, thả thính các chị thần sầu

Tình cảm "chị em" vẫn là chủ đề chưa bao giờ hết hot trên phim Hàn. Với ngoại hình xuất sắc cùng sự ngọt ngào ấm áp, cho dù cách nữ chính cả chục tuổi thì 5 chàng "phi công" sau đây có thể “vững tay lái”.

1. Jang Ki Yong (Search: WWW)

Nam diễn viên Jang Ki Yong được cho là hoạt động năng nổ sau thành công từ Come and Hug Me. Đặc biệt, sự trở lại trong bộ phim Search: WWW của đài TvN đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Jang Ki Jong thủ vai Park Mo Gun – chàng “phi công” vàng trong làng thả thính.

Vốn xuất thân là người mẫu, chiều cao 1m87 là một lợi thế, cùng gương mặt điển trai, nam tính, Jang Ki Yong ghi điểm tuyệt đối trong lòng các chị. Không chỉ thế, Jang Ki Yong còn hóa thân vào anh chàng "phi công dẻo miệng", và luôn có những câu thả thính đỉnh cao.

“Tôi là kiểu đàn ông mà cô muốn hôn”.

“Nhà cô có hồ cá không? Tôi muốn bơi trong đấy. Tôi dễ nuôi lắm... Dễ thương thì đem về nuôi đi”.

2. Jung Hae In (Pretty Noona Who Buys Me Food)

Nhắc về những chàng "phi công" trẻ không thể thiếu đi Jung Hae In trong bộ phim Pretty Noona Who Buys Me Food (Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi), bộ phim làm nên tên tuổi của anh. Trong phim anh vào vai Seo Joon Hee, chàng trai trẻ lạc quan, vui tươi và "tăng động" bên cạnh "chị đẹp" Yoon Jin Ah (Son Ye Jin).

Jung Hae In – "phi công" đem đến năng lượng cho các chị.

Joon Hee là tia nắng bất ngờ xuất hiện, tỏa nắng ấm áp vào bầu trời u ám của Yoon Jin Ah, kéo cô khỏi vũng bùn cuộc đời khi đã mất đi tình yêu, mất đi niềm vui. Seo Joon Hee xuất hiện vào thời điểm Yoon Jin Ah đang đi xuống, cậu khiến "chị đẹp" có thể thoải mái nở nụ cười dù có quá nhiều áp lực và buồn tủi.

Chàng "phi công" sẽ bay đến bên các chị khi buồn nhất và khiến họ nở nụ cười nhờ sự hài hước, đáng yêu.

Mặt trời của các chị là đây chứ đâu.

3. Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna)

Chàng "phi công" trẻ được lòng các chị nhất không thể thiếu Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo). Chàng quản lý đẹp trai Goo Chan Sung rơi vào bể tình với bà chủ khách sạn Jang Man Wol (IU), hơn cậu cả "ngàn tuổi".

Yeo Jin Goo hóa thân vào chàng quản lí Goo Chang Sung của Khách sạn Ánh Trăng.

Sức hút của chàng "phi công" trẻ khiến cho bà chủ Jang Man Wol cũng như các chị không thể cưỡng lại đến từ tính cách nhút nhát nhưng cũng rất ngọt ngào, có chút ngây thơ cùng trái tim ấm áp, chân thành.

Goo Chan Sung luôn được Man Wol bảo vệ trong những tình huống nguy hiểm.

Các chị có sẵn sàng bảo vệ Goo Chan Sung không nào?

4. Yoo Seung Ho (Remember)

"Em trai quốc dân" Yoo Seung Ho từng nhận được nhiều sự quan tâm khi anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Remember (Hồi Ức). Yoo Seung Ho hóa thân thành Seo Jin Woo, chàng luật sư thiên tài nhưng lại mắc phải chứng mất trí, luôn nung nấu quyết tâm muốn chứng minh sự vô tội của cha. Lee In Ah (Park Min Young) là người luôn ở bên động viên cậu trong quãng thời gian khó khăn.

Chàng "phi công" có số đau thương nhất màn ảnh Hàn.

Hành động ấm áp của Seo Jin Woo khiến các chị em rung rinh.

5. Lee Jong Suk (I Can Hear Your Voice)

I Can Hear Your Voice (Đôi Tai Ngoại Cảm) là một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Lee Jong Suk. Bộ phim xoay quanh câu chuyện giữa chàng trai trẻ 19 tuổi Soo Ha (Lee Jong Suk) sở hữu đôi tai ngoại cảm và cô gái Hye Sung (Lee Bo Young) một nữ luật sư táo bạo, trơ tráo và kì cục, luôn chiến đấu cho công lý.

Park Soo Ha – Cậu "phi công" trẻ mới chỉ học cấp 3.