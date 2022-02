5 mẫu SUV cỡ lớn đáng sở hữu nhất năm 2022

(VTC News) -

1. Rolls-Royce Cullinan 2022

Hãng xe Anh quốc quyền lực nhất thế giới Rolls-Royce lấn sân sang phân khúc SUV với siêu phẩm Cullinan 2022.

(Ảnh: Hotcars)

Được trang bị khối động cơ tăng áp V12 6,8 lít, Rolls-Royce Cullinan 2022 có khả năng sản sinh công suất 563 mã lực và trở thành một trong những chiếc xe địa hình mạnh mẽ nhất trên thị trường.

Xe chỉ mất 5.2 giây để tăng tốc từ 0-100km/giờ trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/giờ.

Rolls-Royce Cullinan được trang bị nhiều tính năng như: màn hình cảm ứng trung tâm, định vị GPS, kết nối Wi-Fi, màn hình kính lái HUD 7×3 inch, truyền hình kỹ thuật số.

2. Alpina XB7 2022

Alpina XB7 là biến thể hàng đầu của dòng SUV hạng sang cỡ lớn BMW X7. BMW X7 2022 phù hợp với những gia đình đông người đang tìm kiếm một chiếc SUV cỡ lớn sang trọng với ba hàng ghế thoải mái.

(Ảnh: Hotcars)

Alpina XB7 2022 phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Audi SQ7, Porsche Cayenne Turbo và Mercedes AMG GLS 63. Tuy nhiên, khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh, Alpina XB7 vượt trội hơn 100 mã lực so với Audi SQ7 và hơn 75 mã lực so với Porsche Cayenne Turbo. Ngoài ra, nội thất của Alpina XB7 còn có nhiều tính năng hấp dẫn.

3. Mercedes GLS450 2022

Ngay cả với một dòng sản phẩm được cắt giảm cho năm 2022, mẫu SUV này vẫn giành được điểm đặc biệt 7,4/10 vì nội thất sang trọng và năng lực tổng thể.

(Ảnh: Hotcars)

Mercedes GLS450 2022 cạnh tranh với Audi Q7 và BMW X7. Về kích thước, GLS450 như một con "quái vật" khổng lồ nhưng phía sau tay lái, nó tạo cảm giác nhỏ hơn đáng kể. Bên trong, kích thước lớn mang lại không gian rộng rãi.

GLS-class 2022 thanh lịch nhưng mạnh mẽ đứng đầu dòng SUV của Mercedes-Benz với cabin đầy công nghệ và sang trọng. Khả năng xử lý của GLS mượt mà, khiến việc lái xe trở nên thú vị.

Động cơ tăng áp thẳng hàng cho công suất 362 mã lực được hỗ trợ bởi hệ thống hybrid 48 volt để mang đến một chuyến đi mượt mà, êm ái.

4. Lexus LX600 2022

(Ảnh: Hotcars)

Năm 2022, mẫu SUV LX hàng đầu của Lexus đã được tân trang lại với nội thất mới và động cơ tăng áp kép. Lexus LX600 2022 sử dụng động cơ xăng V6 3,5 lít tăng áp công suất 410 mã lực.

Là SUV hạng sang cỡ lớn, LX600 2022 được trang bị một số tính năng off-road, bao gồm hệ thống treo có thể điều chỉnh độ cao.

Để cạnh tranh với những đối thủ như BMW X7, Land Rover Range Rover và Mercedes-Benz GLS-class, nội thất của Lexus LX600 2022 cũng được làm mới hoàn toàn. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng hai màn hình cảm ứng đi kèm hệ điều hành mới nhất do Lexus phát triển. Màn hình giải trí phía dưới rộng 12,3 inch có thể điều khiển bằng giọng nói...

5. Cadillac Escalade 2022

(Ảnh: Hotcars)

Chiếc SUV hạng sang này dài gần 6 mét, màn hình 38 inch và có cấu hình 8 chỗ ngồi. Phần đầu xe được thay đổi hoàn toàn với lưới tản nhiệt dạng 3D bắt mắt kết hợp giữa các mắt chrome sáng bóng và ốp viền mạ chrome.

Cadillac Escalade sở hữu hệ thống âm thanh cao cấp với 19 loa ở phiên bản cơ sở. Một phiên bản cao hơn bao gồm 36 loa.

Cadillac Escalade được trang bị khối động cơ V8, dung tích 6,2 lít hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 624 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Thời gian tăng tốc của xe từ 0-100 km/giờ khoảng hơn 6 giây.