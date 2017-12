5 lý do nên chọn Green Bay Garden - Chốn an cư lâu bền

(VTC News) - “An cư lạc nghiệp”, với xã hội hiện đại hôm nay, “an cư” không đơn thuần chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là đòn bẩy giúp cuộc sống gia đình thêm thăng hoa, phồn thịnh.

Việc tìm được một chốn an cư vừa túi tiền nhưng vị trí thuận lợi, môi trường sống bền vững, dân cư văn minh, an ninh tốt… là điều không đơn giản, nhất là với những người có thu nhập trung bình. Green Bay Garden ra đời dựa trên sự thấu hiểu những tâm tư đó của khách hàng. Dưới đây là 5 lý do nên chọn Green Bay Garden – chốn an cư hoàn hảo phù hợp với những gì bạn trông đợi.

1. Vị trí an cư hoàn hảo

Green Bay Garden nằm trong Green Bay Village, thuộc Khu đô thị Halong Marina, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.

Halong Marina là khu đô thị du lịch hiện đại đầu tiên tại Hạ Long được quy hoạch và phát triển đồng bộ trên tổng diện tích 248 ha. Nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, Khu đô thị Halong Marina do BIM Group làm chủ đầu tư đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng giao thông và nhiều hạng mục đã hoàn thành như: Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, Chung cư Green Bay, Chung cư Ánh Dương, Nhà liền kề San Hô, Nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên…

Với vị trí hoàn hảo, nằm giữa Bãi Cháy và Tuần Châu, Halong Marina được coi là trái tim của Hạ Long, giao thông kết nối vùng vô cùng thuận tiện. Là cư dân Green Bay Garden, bạn có thể dễ dàng đến các địa điểm huyết mạch như bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Tỉnh, Chợ Hạ Long, trường ĐH Hạ Long, trường Chuyên Hạ Long, bến xe Bãi Cháy, Cảng tàu Bãi Cháy, Khu vui chơi giải trí Tuần Châu, Khu du lịch biển Bãi Cháy, Công viên Đại Dương, Cáp treo Hạ Long… với khoảng cách rất gần và thuận lợi, chỉ từ 3-5 phút chạy xe.

Ngoài ra, nằm sát bên kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long hùng vĩ, nên thơ, bạn hoàn toàn có thể thả hồn ngắm bình minh tinh khôi mỗi sáng, chìm đắm trong hoàng hôn dịu dàng hay lắng lòng mình bên đại dương đêm thăm thẳm… ngay tại chính ban công quen thuộc.

2. Chủ đầu tư uy tín

Chủ đầu tư xây dựng Green Bay Garden là BIM Group. BIM Group có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là một trong những tập đoàn uy tín, dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản và thương mại dịch vụ.

Với nền tảng vững chắc 20 năm và nguồn tài chính hùng mạnh, BIM Group cũng là chủ đầu tư của các dự án bất động sản tầm cỡ khác như: Khu căn hộ cho thuê cao cấp Fraser Suites, Syrena Tower Hà Nội, Khách sạn Hạ Long Plaza, Khu nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental Phú Quốc, khu tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng cao cấp Royal Square tại Lào…

Không chỉ làm việc với các đối tác lớn mạnh trong nước, BIM Group còn không ngừng mở rộng tìm kiếm những đối tác danh tiếng và giàu kinh nghiệm trên thế giới để cùng hợp tác phát triển các dự án của Tập đoàn lên một tầm cao mới. Có thể kể đến InterContinental Hotels Group, tập đoàn đang quản lý 5.000 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với 700.000 phòng trên thế giới. Tập đoàn đang quản lý khách sạn Crowne Plaza tại Viêng Chăn và sắp tới sẽ là đơn vị quản lý tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort tại đảo Phú Quốc do BIM làm chủ đầu tư.

Không chỉ có InterContinental, danh sách các đối tác danh tiếng quốc tế bắt tay cùng BIM Group càng ngày càng dài: tập đoàn Frasers Hospitality (dự án Fraser Suites), The Ascott (dự án Citadines Halong), tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản AEON Mall (AEON Mall Hà Đông), Regent Hotels Resorts (dự án Regent Phu Quoc)...

Số lượng là một yếu tố, tuy nhiên hầu hết các tập đoàn uy tín quốc tế đều khá khắt khe trong việc lựa chọn đối tác trong nước đáp ứng được yêu cầu chất lượng để bắt tay. InterContinental Hotels Group trước khi quyết định hợp tác với BIM Group cũng đặt ra một loạt yêu cầu khắt khe liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng xây dựng và dịch vụ… mà không phải doanh nghiệp trong nước nào cũng đáp ứng được. Với năng lực cùng sự nỗ lực hết sức, BIM Group đã từng bước đáp ứng được những đòi hỏi chặt chẽ, nghiêm ngặt ấy để trở thành một trong số ít những tập đoàn trong nước có thể bắt tay hợp tác với các đối tác uy tín, những thương hiệu quốc tế hàng đầu.

Với chữ tín cùng những ấn tượng tốt đã được tạo dựng, chắc chắn danh sách các đối tác nước ngoài bắt tay cùng BIM sẽ không dừng lại trong tương lai.

3. Tiện ích hiện đại

Green Bay Garden được xây dựng trên tiêu chí chung của toàn khu chung cư Green Bay, mang đến một khu tích hợp chất lượng cao nhằm tối ưu hóa chất lượng các lựa chọn về lối sống của người dân. Dự án được hình thành dựa trên ý tưởng về một mô hình đô thị mẫu mực, cộng đồng dân cư cao cấp, mang đến một môi trường sống lý tưởng, có thể sánh ngang với những cộng đồng dân cư cao cấp trên thế giới.

Green Bay Village là dự án phát triển theo mô hình “gated community” (cộng đồng dân cư khép kín) đầu tiên tại Quảng Ninh. Theo đó an ninh được thiết lập ở mức cao nhất với hệ thống cổng chào, thiết kế tường rào kiên cố có đèn chiếu sáng, hệ thống camera an ninh 24/24h và lực lượng tuần tra tại các tiểu khu nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn cho cư dân.

Trở thành cư dân của Green Bay Garden, bạn sẽ được thừa hưởng tiện ích hiện đại trong khu Green Bay Village cùng Khu đô thị Halong Marina về cơ sở hạ tầng, tiện ích, cộng đồng dân cư. Những tiện ích nội khu có thể kể đến là Khu quảng trường trung tâm với công viên và hồ bơi lớn, khoảng xanh và bể bơi nhỏ tại các tiểu khu, Bãi đỗ xe riêng biệt tại các tiểu khu, Khu giải trí cộng đồng và thư viện với đầy đủ tiện nghi hiện đại, Sân chơi cho trẻ em, Phòng tập thể dục, Khu tổ chức tiệc ngoài trời, Khu bán lẻ và Siêu thị nhỏ…

Ngoài ra, bạn còn được thừa hưởng những tiện ích, dịch vụ giải trí hấp dẫn phù hợp với mọi thành viên trong gia đình như: Rạp chiếu phim CGV, Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, chợ đêm, Câu lạc bộ T-Club, Trung tâm giáo trí trẻ em tiNiWorld…

Bên cạnh những tiện ích được thừa hưởng đồng bộ từ quần thể khu đô thị, Green Bay Garden còn có những tiện ích khác như phòng sinh hoạt cộng đồng gắn kết các gia đình, thắt chặt tình hàng xóm “sớm tối tắt đèn có nhau”, tầng hầm đỗ xe, quán cafe…

4. Không gian xanh lý tưởng

Không phải ngẫu nhiên mà xu hướng hiện nay các chủ đầu tư luôn chú trọng phát triển không gian xanh trong các dự án.

Nhiều nghiên cứu ở các quốc gia phát triển trên thế giới đã chứng minh được sự đóng góp tích cực của không gian xanh đến giá trị của bất động sản. Không gian xanh của cảnh quan xung quanh nhà ở là một trong những yếu tố tác động tích cực lên giá trị bất động sản (nhà ở, đất đai…). Trong đó nhà ở gắn liền với cảnh quan có cây xanh thường được mua với giá cao hơn hoặc nhu cầu nhiều hơn so với nhà ở tương tự nhưng không có tiện ích này.

Bầu không khí trong lành có được từ một không gian sống xanh có tác dụng hết sức to lớn. Không gian xanh góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làm cho con người trở nên dễ chịu hơn, năng suất làm việc tốt hơn và tránh được các bệnh tật liên quan đến đường hô hấp.

Những người sống gần cây cối và không gian xanh thường có lối sống tích cực hơn và ăn uống lành mạnh hơn những người ở một khu đô thị đông đúc ít cây xanh. Và do vậy họ ít bị béo phì, mức độ stress thấp hơn và tinh thần tốt hơn. Những người đang trong thời gian điều trị bệnh nếu tiếp xúc với không gian xanh cũng sẽ tăng tốc độ hồi phục sau phẫu thuật, những người ngắm nhìn cây xanh còn cần ít thuốc giảm đau hơn và giảm các biến chứng sau phẫu thuật; sức khỏe tinh thần tốt hơn.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều nếu họ được mua sắm trong các khu vực kinh doanh với nhiều cây xanh, bóng mát và sự mát lành từ không khí đo không gian xanh đem lại.

Chính vì vậy, ngày nay, những khu vực trung tâm thành phố đông đúc nhiều khói bụi không còn là điểm sống lý tưởng, thay vào đó là sự phát triển của những khu dân cư biệt lập, an toàn, có nhiều không gian xanh. Người dân không chỉ dừng lại ở việc tìm mua một căn nhà hay một mảnh đất mà nhu cầu về các công trình tiện ích đi kèm ngày càng lớn hơn.

Đúng như tên gọi, Green Bay Garden được thiết kế như một thành phố vườn với nhiều cây xanh khiến bất kỳ ai cũng đều cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng, là chốn bình yên ai cũng muốn trở về sau những xô bồ, ồn ã của cuộc sống. Ngoài ra, dự án còn được thiết kế và lựa chọn vật liệu xây dựng giúp dân cư chủ động tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng.

Green Bay Garden đem đến không gian sống xanh thực sự lý tưởng cho các công dân tí hon được hồn nhiên chơi đùa, hòa mình với thiên nhiên, sống một tuổi thơ đúng nghĩa, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Không chỉ đảm bảo cho sự phát triển của trẻ thơ, sự tĩnh lặng, trong lành của Green Bay Garden cũng sẽ làm hài lòng cả những cư dân lớn tuổi, một chốn an cư bền vững, hài hòa cho mọi thành viên trong gia đình của bạn.

5. Mức giá hợp lý

So với các dự án cùng phân khúc, Green Bay Garden có mức giá nổi bật hơn hẳn bởi được cộng hưởng hệ thống tiện ích, môi trường sống lý tưởng từ Green Bay Village và toàn khu đô thị Hạ Long Marina. Mức giá của Green Bay Garden là “không tưởng” cho một không gian sống lý tưởng. Mức giá vô cùng hợp lý và hấp dẫn trên thị trường khi so sánh về vị trí, chất lượng, tiện nghi đi kèm và có khả năng tăng giá cao.

Với Green Bay Garden, cơ hội sở hữu một căn nhà xinh xắn cùng nhiều tiện nghi hiện đại, không gian xanh lý tưởng không còn là mơ ước xa vời đối với những khách hàng có thu nhập trung bình. Green Bay Garden xứng đáng là một sự lựa chọn hoàn hảo, chốn an cư lâu bền cho những ai đang có nhu cầu về một mái ấm nhỏ xinh. Vị trí và những tiện ích đi kèm lý tưởng cho cuộc sống an cư bền vững, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.

Nhã Phương