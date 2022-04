4 Hoa hậu của Việt Nam xuất thân từ Đại học Ngoại thương

(VTC News) -

Cùng điểm lại những cô nàng xuất thân từ Đại học Ngoại thương chiến thắng trên đấu trường nhan sắc, ghi tên mình vào danh sách Hoa hậu của Việt Nam.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Mai Phương Thuý sinh năm 1988, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại Thương. Sau đó, người đẹp dự thi Hoa hậu Thế giới năm 2006 và lọt top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, top 17 thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Ngoài ra, Mai Phương Thúy còn được trang web Globalbeauties.com xếp hạng lọt vào top 50 Hoa hậu tiêu biểu nhất tại các cuộc thi Hoa hậu quốc tế trong năm 2006.

Hiện tại, sau 16 năm đăng quang, dù ít tham gia các hoạt động giải trí nhưng không thể phủ nhận Mai Phương Thúy luôn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích đáng nể trong sự nghiệp, Hoa hậu Việt Nam còn thu hút bởi gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy có phần im ắng và ít tham gia các sự kiện showbiz mà tập trung vào công việc kinh doanh và đi du lịch, nghỉ dưỡng tận hưởng cuộc sống. Với công chúng hiện nay, Mai Phương Thý là một đại gia với khối tài sản kếch xù và thi thoảng tham gia vài chương trình trên truyền hình, cô vẫn luôn khiến khán giả thấy sự thú vị bởi những quan điểm thẳng thắn, chân thành của mình.

Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là việc Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn chưa tính đến chuyện gia đình dù đã ở tuổi 33. Cô vẫn miệt mài kiếm tiền dù đã là đại gia và thỉnh thoảng chỉ nhắc đến một người là ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996. Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên đang là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại Thương. Ngay sau thời điểm được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi, cô gái gốc Nam Định đã gặp nhiều tranh cãi về nhan sắc chưa xứng đáng. Năm 2015 - năm đầu tiên nhiệm kỳ, Kỳ Duyên xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng nhưng đôi lần mắc lỗi ăn mặc sến sẩm, bị chê già trước tuổi, mặt cứng đờ như tượng sáp.

Thế nhưng, chỉ một tháng sau khi đăng quang, Kỳ Duyên đã khiến dư luận thay đổi về cách nhìn nhận vẻ ngoài. Từ hình ảnh mặt mộc tươi trẻ, cho đến việc tham gia các sự kiện với vẻ ngoài long lanh, không tì vết, Kỳ Duyên đã dần khẳng định vẻ đẹp của mình. Đông đảo cư dân mạng phải thừa nhận một điều chắc chắn Nguyễn Cao Kỳ Duyên là cô gái có vẻ trong sáng và thùy mị.

Kỳ Duyên được xem là Hoa hậu nhiều scandal nhất trong lịch sử cuộc thi, bắt đầu từ sự cố bị chụp lén khoảnh khắc ngủ với tư thế kém duyên trên máy bay hay bị bắt gặp to tiếng với bố mẹ... Đỉnh điểm của chuỗi ồn ào là việc người đẹp bị bắt gặp hút thuốc lá tại nơi công cộng. Sự việc lúc bấy giờ khiến cô bị ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tước quyền trao vương miện cho người kế nhiệm tại cuộc thi năm 2016. Sau scandal đó, Kỳ Duyên kín tiếng một thời gian và nỗ lực trở lại xây dựng hình ảnh mới với công chúng.

Tưởng chừng như cái tên Kỳ Duyên sẽ bị "xóa sổ" trong lòng công chúng, nhưng không, người đẹp đã có cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Từ một Hoa hậu bị chỉ trích nặng nề, cô dần lấy lại điểm số với lối sống sạch sẽ trong những năm qua.

Cụ thể, Kỳ Duyên xây dựng hình ảnh một vedette tiềm năng và nỗ lực theo đuổi lĩnh vực người mẫu trên sàn catwalk dù không xuất thân là người mẫu. Sau một thời gian miệt mài, Kỳ Duyên đã có dấu ấn đẹp trong lĩnh vực thời trang.

Năm 2017 cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Kỳ Duyên khi cô được chọn làm huấn luyện viên The Look - Vẻ đẹp thương hiệu ở độ tuổi 21, làm giám khảo Siêu mẫu Việt Nam 2018. Ngoài ra, Kỳ Duyên trở thành gương mặt quen thuộc, đình đám trên các sàn diễn thời trang trong nước. Cô đã đảm nhận vị trí first face và vedette tại hầu hết các show thời trang lớn ở Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, tại Hà Nội. Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh là sinh viên Đại học Ngoại thương, khoa Quản trị Kinh doanh. Cô sở hữu chiều cao 1m71, nặng 52 kg và số đo ba vòng là: 87-61-94 cm. Đỗ Mỹ Linh từng gây “bão” mạng với câu chuyện từng làm thêm tại cửa hàng thời trang trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành vị trí cao nhất.

Đỗ Mỹ Linh được xem là một trong những hoa hậu ngoan hiền trong suốt 2 năm đương nhiệm. Tuy nhiên chính tính cách đó cũng khiến người đẹp không ít lần bị chê nhạt nhòa trong giới showbiz. Khi được hỏi về điều này, cô nói: “Tôi thấy những người nói câu đó mới là nhạt đó. Có một câu mà nói hoài 2-3 năm không chán. Đơn giản là tôi không làm gì sai, không gây sốc nên người ta không có gì để nói đó mà”.

Ngay sau khi đăng quang, cô nhanh chóng luyện tập để đến với đấu trường nhan sắc Miss World 2017. Dù có phần thể hiện khá tốt, tuy nhiên cô dừng chân ở top 40 chung cuộc. Thành công lớn nhất của tại Miss World 2017 chính là danh hiệu "Hoa hậu nhân ái" khi thắng dự án nhân văn của cuộc thi.

Trở về từ cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Đỗ Mỹ Linh tập trung phát triển sự nghiệp, hoạt động giải trí, tham gia các chương trình thiện nguyện. Từ năm 2018, cô làm việc tại VTV. Đỗ Mỹ Linh cho biết cô vừa làm MC - BTV, vừa học thêm nghiệp vụ làm tin, quay phóng sự, lên kịch bản chương trình. So với thời gian đầu lên sóng, kỹ năng dẫn của Hoa hậu có nhiều cải thiện, không còn vấp váp.

2019 có lẽ là một năm đáng nhớ với Đỗ Mỹ Linh khi cô tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú", đóng MV "Hết thương cạn nhớ" của Đức Phúc. Hoa hậu sinh năm 1996 nhiều lần tâm sự cô muốn thoát khỏi hình ảnh an toàn.

Hiện tại, bên cạnh công việc MC, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong vai trò giám khảo. Người đẹp tâm sự cô bắt đầu tìm hiểu thêm lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, về chuyện đời tư, Đỗ Mỹ Linh đang vướng tin đồn hẹn hò Đỗ Quang Vinh - con trai bầu Hiển. Thế nhưng, người đẹp vẫn chưa lên tiếng trước ồn ào này.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Lương Thuỳ Linh sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng. Khi đăng quang Miss World Việt Nam 2019, Lương Thuỳ Linh đang là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành chất lượng cao kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội. Cô cũng là thành viên của CLB MC và Thời Trang ĐH Ngoại thương - MFC FTU với vai trò Model và thành viên của Enactus FTU Hanoi.

Lương Thuỳ Linh sở hữu gương mặt xinh đẹp và chiều cao nổi bật 1,77m với số đo 3 vòng: 89-64-92 cm. Ngoài ra, cô cũng sở hữu thành tích học tập "khủng" khi từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quốc gia và đạt kết quả IELTS 7.5.

Ngay sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 2000 đã dồn tâm huyết để tập luyện các kỹ năng như catwalk, trang điểm, ứng xử để tham dự Miss World 2019. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, đại diện Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 12 Miss World 2019 - một thành tích đáng nể so với các đại diện Việt Nam trước đó tham dự cuộc thi này.

Trong suốt 2 năm đương nhiệm, Lương Thùy Linh chăm chỉ tham gia các hoạt động giải trí, hoạt động cộng đồng cũng như tổ chức các chuyến đi từ thiện. Giữ được hình ảnh sạch, Lương Thùy Linh là gương mặt genZ (chỉ thế hệ sinh sau năm 1995) truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.