3 tiêu chí quan trọng hàng đầu khi mua máy lọc nước để gia đình an tâm sống khỏe

(VTC News) -

Máy lọc nước được xem là “cứu tinh” cho sức khỏe của hàng triệu hộ gia đình trước thực trạng ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, giữa hàng trăm thương hiệu trên thị trường, để lựa chọn được 1 chiếc máy lọc nước chất lượng, người tiêu dùng cần lưu ý một vài tiêu chí quan trọng.

Chứng nhận cao nhất về nước uống trực tiếp: QCVN 6-1:2010/BYT

Máy lọc nước đạt chuẩn nước uống tinh khiết đóng chai QCVN 6:1-2010/BYT sẽ được dán tem ở góc phải trên thân máy.

QCVN 6-1:2010 BYT là quy chuẩn cao nhất về nước uống trực tiếp tại Việt Nam, do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp & Môi trường – Bộ Y tế công nhận theo quy trình của WHO. Máy lọc nước đạt được tiêu chuẩn này sẽ đem đến nguồn nước tinh khiết uống trực tiếp ngay tại vòi mà không cần đun sôi. Nước sau lọc cũng đảm bảo độ an toàn cao nhất để đáp ứng các nhu cầu nấu nướng, pha chế.

Dấu hiệu nhận biết máy lọc nước đạt tiêu chuẩn này là thân máy có dán tem QCVN 6-1:2010/BYT, phân biệt với các sản phẩm kém chất lượng khác trên thị trường. Bởi thực tế, hiện nay chỉ 1 số ít thương hiệu máy lọc nước Việt Nam đạt được chứng nhận này.

Thương hiệu máy lọc nước uy tín, xuất xứ rõ ràng

Trước khi mua máy lọc nước người dân nên tìm hiểu kỹ qua các kênh như internet, báo chí, bạn bè người thân đã dùng để có được nhiều thông tin quý giá về các thương hiệu uy tín. Không nên ham rẻ để mang về các sản phẩm trôi nổi kém chất lượng.

Các thương hiệu máy lọc nước made in Vietnam ngày nay có chất lượng tốt, uy tín, giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước sẽ là 1 lựa chọn tối ưu cho người dân Việt Nam.

Công nghệ hiện đại cho cuộc sống thêm tiện nghi và bảo hành cao

Nhờ có công nghệ, khách hàng sẽ cảm thấy an tâm hơn với sản phẩm và cảm giác tiện nghi hơn trong cuộc sống.

Những dòng máy lọc nước hiện đại hiện nay đang được ứng dụng công nghệ lọc S-Max.

Đối với máy lọc nước, đa phần công nghệ hiện đại sẽ được áp dụng cho hệ lõi lọc - bộ phận quan trọng nhất của máy lọc nước. Hiện nay công nghệ lọc Smax đang được áp dụng cho nhiều dòng máy lọc nước hiện đại bởi gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ.

Theo đó, hệ lõi Smax cùng màng RO sản xuất tại Mỹ có khả năng loại bỏ đến 99,99% tạp chất, cặn bẩn, chất ô nhiễm, virus, vi khuẩn, kim loại nặng (sắt, mangan, chì, asen...) có trong nước. Nước sau lọc không chỉ tinh khiết chuẩn đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT mà còn bổ sung nhiều khoáng chất, hydrogen, ion kiềm giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường đề kháng, tốt cho sức khỏe.

Một số thương hiệu có uy tín và có năng lực cải tiến cao, hiểu biết chuyên sâu về máy lọc nước còn phát triển thành công nhiều tính năng thông minh, hiện đại mới như: Voicecall - điều khiển bằng giọng nói, AioTec – kiểm soát chất lượng nước hằng ngày từ xa bằng smartphone, nóng nhanh lạnh sâu, công nghệ cảm ứng chống tràn…

Máy lọc nước là sản phẩm sử dụng trong nhiều năm nên đối với một thương hiệu uy tín sẽ mang đến sự cam kết lâu dài đối với khách hàng. Hiện nay, đã có thương hiệu cam kết thời gian bảo hành lên đến 36 tháng trong khi hầu hết các hãng khác chỉ bảo hành từ 12-24 tháng.

Với những ai còn đang băn khoăn, có thể kết hợp cả 3 yếu tố về chất lượng nước, công nghệ hiện đại và chế độ bảo hành để lựa chọn cho gia đình mình một loại máy lọc nước phù hợp. Thông thường, 1 thương hiệu chuyên sâu trong ngành lọc nước sẽ đáp ứng được tất cả các tiêu chí quan trọng cần có, mang lại sự an tâm, tiện nghi và tin cậy cho người tiêu dùng.

Karofi là thương hiệu chuyên sâu trong ngành lọc nước với 17 năm kinh nghiệm nghiên cứu và thấu hiểu. Sở hữu công nghệ lọc Smax gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ cùng màng RO sản xuất tại Mỹ, máy lọc nước Karofi loại bỏ tới 99,99% các chất độc hại, ô nhiễm trong nước. Thương hiệu này cũng dẫn đầu trong việc đưa các công nghệ hiện đại nhất vào trong máy lọc nước như công nghệ làm lạnh sâu, nóng nhanh, công nghệ AIoTec giám sát chất lượng nước từ xa bằng smartphone, công nghệ VoiceCall điều khiển bằng giọng nói… giúp người dùng có trải nghiệm tiện nghi và thoải mái hơn. Máy lọc nước Karofi là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn nước uống tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp & Môi trường – Bộ Y tế công nhận theo quy trình của WHO. Đặc biệt, chế độ bảo hành cho máy lọc nước cao nhất thị trường lên đến 3 năm, dịch vụ chăm sóc khách hàng 5 sao, như một lời khẳng định về chất lượng để người dùng an tâm sử dụng dài lâu. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm của Karofi, quý độc giả tham khảo tại đây.

Bảo Anh