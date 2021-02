3 ngày đầu năm Tân Sửu, 90 người thương vong vì tai nạn giao thông

(VTC News) -

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021 (từ 14h ngày 13/2 đến 10h ngày 14/2), toàn quốc xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông khiến 42 người thiệt mạng, 48 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thuỷ nội địa không xảy ra vụ việc nào.

Trong hôm nay (mùng 3 Tết), cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 23 người.

42 người chết, 48 người bị thương trong 3 ngày đầu năm mới. (Ảnh: Cục CGST)

Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 20h30 ngày 13/2 tại km30+300 quốc lộ 32 thuộc thôn 9, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) giữa xe ô tô BKS 28G1-164.53 và xe máy BKS 29V3-284.47 làm 2 người chết, 2 người bị thương. Vụ việc đang được Công an huyện Phúc Thọ điều tra xử lý.

Cũng trong ngày 14/2, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện xử lý 1.879 trường hợp vi phạm; phạt tiền 2,189 tỷ đồng; tạm giữ 15 xe ô tô, 699 xe máy và tước 296 giấy phép lái xe các loại, trong đó 374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Đánh giá về tình hình trật tự an toàn giao thông, đại diện Cục CSGT cho hay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt, không xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, TP.HCM và tại các đầu mối giao thông chính, người dân đi lại thuận lợi.

Tuy nhiên, qua theo dõi, vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông... Bên cạnh đó, việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vẫn còn cao; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, cổ vũ đua xe có chiều hướng hoạt động tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cục CSGT cho biết trong dịp lễ hội đầu xuân sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần cao nhất. Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong 7 ngày nghỉ Tết.