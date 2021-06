3 mẫu ô tô điện mới có thể gia nhập thị trường Việt

Nissan Ariya

Mới đây, theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, hãng xe Nhật Bản Nissan vừa đăng ký bản quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thêm một dòng ô tô điện mới tại Việt Nam.

Theo hình ảnh sơ bộ này, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp mới rất giống với xe điện Ariya.

Hiện tại, nhà phân phối chính hãng Nissan tại Việt Nam chưa công bố thông tin chính thức về mẫu Ariya.

Nissan Ariya được cho là sẽ vào Việt Nam thời gian tới. (Ảnh: Nissan)

Trước đó, Nissan Ariya được giới thiệu bản concept vào tháng 10/2019 tại triển lãm Tokyo Motor Show, công bố bản thương mại và sản xuất chính thức vào tháng 7/2020.

Nissan Ariya là mẫu SUV lai dáng coupe chạy điện hoàn toàn với chiều dài tổng thể 4.595 mm và trục cơ sở 2.775 mm. Xe điện Ariya có hai tuỳ chọn động cơ. Trên phiên bản tiêu chuẩn, xe dùng động cơ điện công suất 160 kW kết hợp bộ pin 65 kWh và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 7,5 giây, đi được tối đa 360 km sau mỗi lần sạc.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp dùng động cơ điện công suất 290 kW kết hợp bộ pin 90 kWh và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Quãng đường di chuyển được của xe là 400 km sau mỗi lần sạc và khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 5,1 giây. Dự kiến, Ariya sẽ được bán ra với giá từ 40.000 USD tại Mỹ, bắt đầu từ cuối năm nay.

Ora White Cat

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm hồi tháng 3 vừa qua, mẫu xe có tên khá lạ Ora White Cat đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Đây là bước đầu tiên cho thấy xe có thể sẽ sớm được bán tới tay người Việt trong thời gian tới.

Ora White Cat là mẫu ô tô điện 4 chỗ ngồi. (Ảnh: Motor1)

Ora White Cat là mẫu ô tô điện 4 chỗ ngồi mới được hãng Ora tung ra thị trường nội địa Trung Quốc cuối năm 2020. Giá bán tại quê nhà từ 75.800-88.800 nhân dân tệ (tương đương 270 - 316 triệu đồng).

Giống như tên gọi White Cat, mặt trước xe giống như miêu tả khuôn mặt của một chú mèo. Bên trong xe đầy đủ tiện nghi như màn hình kéo dài từ bảng đồng hồ đến vị trí giữa xe, điều hòa tự động, camera giả lập 360 độ, vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều nút chức năng khác nhau...

Ora White Cat có hai tùy chọn nguồn pin, một là loại có dung lượng 34 kWh, công suất 48 mã lực và mô-men xoắn cực đại 125 Nm; thứ hai là loại 38 kWh công suất 60 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm.

Hai phiên bản này có cự li di chuyển lần lượt 360 km và 401 km cho một lần sạc đầy.

Zeekr 001

Tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 hồi cuối tháng 4, Tập đoàn sản xuất ô tô Geely Trung Quốc đã hé lộ những hình ảnh chính thức và thông số kỹ thuật cụ thể của mẫu xe điện Zeekr 001.

(Ảnh: Caradvice)

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Zeekr 001 sẽ mở bán trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Mẫu xe điện mới của Geely có vẻ như được phát triển dựa trên nguyên mẫu từ xe điện Lynk & Co Zero Concept từng ra mắt vào năm 2020. Xe vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Lynk & Co với đèn pha hai tầng và lưới tản nhiệt rộng.

Mẫu xe chạy điện Zeekr 001 sử dụng loại động cơ điện đôi, có tổng công suất hệ thống là 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 768 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0- 100 km/h mất khoảng 4 giây và phạm vi lái xe được đánh giá là hơn 700 km với nguồn pin 110 kWh.

Theo dự kiến, Zeekr 001 sẽ được bán vào tháng 10 năm nay tại Trung Quốc, sau đó bán rộng rãi trên toàn cầu trong năm 2022.