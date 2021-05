3 bước chủ động xử lý các bệnh lúc giao mùa

(VTC News) -

Việc trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe toàn diện sẽ giúp bạn và các thành viên trong gia đình rút ngắn thời gian điều trị, ngăn ngừa bệnh tái phát. Tham khảo ngay ba bước phòng bệnh – chữa bệnh – chăm sóc sau bệnh dưới đây để chủ động bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Phòng bệnh

Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Do đó, dù có muốn “kết thân” với điều hòa đến đâu, cả nhà cũng nên thi thoảng tắt điều hòa và mở cửa sổ ít nhất 10-15 phút/ ngày để lưu thông không khí. Bạn cũng đừng quên lau dọn nhà thường xuyên để diệt sạch vi khuẩn gây bệnh. Môi trường bí, ẩm chính là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, gây bệnh trong thời tiết giao mùa.

Bên cạnh đó, một chế độ ăn uống lành mạnh với rau xanh, trái cây, sữa chua hay các gia vị gừng, tỏi, hành… sẽ giúp nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Cả gia đình cũng nên uống đủ 2 - 3 lít nước mỗi ngày để “cấp đủ nước” cho cơ thể, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng. Các thành viên trong gia đình cũng nên rèn thói quen tập thể dục 30 phút mỗi ngày.

Ngoài ra, súc miệng nước muối là phương pháp “nhỏ mà có võ” không chỉ ngăn ngừa sự sinh sôi của vi khuẩn trong miệng, mà còn giúp loại bỏ mùi hơi thở hiệu quả!

Điều trị bệnh

Khi thấy cơ thể xuất hiện triệu chứng đau họng, sổ mũi, nhức đầu, sốt, bạn cần lập tức đi khám để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh. Với các bệnh giao mùa thông thường như cảm nắng, đau đầu, viêm họng, sốt siêu vi..., bạn có thể điều trị tại nhà với thuốc giảm đau hạ sốt chứa thành phần Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin hay Naproxen. Trong đó, Paracetamol là thông dụng hơn cả do WHO khuyến cáo an toàn với cả trẻ dưới 1 tuổi.

Hãy đảm bảo thuốc giảm đau hạ sốt bạn mua được bảo chứng chất lượng bằng các chứng chỉ danh giá trong ngành dược, tiêu biểu như JAPAN-GMP (Tiêu chuẩn thực hành thuốc tốt Nhật Bản). Với thuốc giảm đau hạ sốt cơ bản, bạn không nhất thiết phải mua thuốc nhập khẩu giá cao. Thuốc sản xuất tại Việt Nam đạt chứng nhận JAPAN-GMP như Hapacol vẫn đảm bảo chất lượng với giá thành chỉ bằng một nửa. Cha mẹ cũng có thể an tâm hơn vì Hapacol là lựa chọn của các cơ sở y tế lớn trên cả nước ở nhóm 2 – nhóm thuốc có yêu cầu đòi hỏi chất lượng khắt khe.

Một vấn đề quan trọng mà nhiều người chưa thực sự chú tâm đó là uống thuốc phải chuẩn liều thì mới đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Chẳng hạn, các loại thuốc Paracetamol trên thị trường hiện nay thường được bào chế 500mg chỉ phù hợp với vóc dáng thấp bé của người Việt từ cách đây 2 thập kỷ. Thay vào đó, bạn có thể chọn Hapacol 650mg được “cá nhân hóa” cho vóc dáng, thể chất của người Việt hiện đại ngày nay. Hapacol 650mg cũng là 1 trong 16 sản phẩm dành cho người lớn được nâng tầm chất lượng Nhật Bản với chứng nhận danh giá JAPAN-GMP kể trên.

Được bào chế chuẩn liều 80mg, 150mg, 250mg, 325mg và 650mg, Hapacol phù hợp với thể trạng của từng thành viên trong gia đình từ già đến trẻ.

Bạn cũng đừng quên mỗi định dạng thuốc như viên nén, viên sủi hay gói bột cốm đều có ưu điểm riêng. Nếu đề cao sự tiện lợi, định dạng viên nén là dành cho bạn. Còn muốn chọn loại có vị ngọt dễ uống cho bé thì gói sủi cốm vị cam của Hapacol sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Với định dạng phong phú gói cốm sủi cam, viên sủi, viên nén, bố mẹ hay bé đều có thể chọn lựa thuốc giảm đau hạ sốt cho riêng mình.

Chăm sóc sau ốm

Dù bệnh đã thuyên giảm, cơ thể bạn vẫn cần thêm thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Luôn đảm bảo ngủ ít nhất 7-8 tiếng/ ngày để giúp các tế bào trong cơ thể được tái tạo. Người mới ốm dậy nên hạn chế nằm trực tiếp dưới quạt, điều hòa, tránh tái phát sinh đau họng, khản giọng. Vào những ngày “sáng nắng chiều mưa” khó chịu, những trang phục từ vải cotton với khả năng thấm hút mồ hôi sẽ giúp bố mẹ và bé dễ dàng vận động và cảm thấy dễ chịu hơn!

Hy vọng bài viết trên đây có thể giúp các bậc phụ huynh có thêm nhiều kiến thức hữu ích về việc phòng và chữa bệnh vào thời điểm giao mùa như hiện nay. Hãy luôn nhớ: với con trẻ, điều tuyệt vời nhất không phải là được những bộ trò chơi đắt tiền, mà là được tận hưởng khoảng thời gian chất lượng bên các bậc sinh thành. Bố mẹ chính là sân chơi vĩ đại nhất cùng bé yêu chơi đùa, sẻ chia khoảnh khắc yêu thương. Và cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng quan trọng nhất để “sân chơi” gia đình luôn được mở cửa, giúp các thành viên tận hưởng những khoảnh khắc từng ngày bên nhau.