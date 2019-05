Hai trường mầm non xây xong rồi ‘đắp chiếu’: Huyện đảo Lý Sơn sẽ xử lý thế nào?

Đó là ý kiến của ông Trương Văn Sửu (Phó trưởng Ban Tổ chức Nội vụ Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khi đề cập đến việc 2 trường mầm non ở 2 xã An Vĩnh, An Hải xây xong rồi bỏ không, do thiếu giáo viên.

Điểm trường mầm non An Vĩnh được đầu tư hơn 8 tỷ đồng nhưng bị bỏ không lãng phí.

Theo ông Sửu, để 2 điểm trường đi vào hoạt động thì cần ít nhất 26 giáo viên mầm non. Tuy nhiên, vấn đề là việc xin thêm hàng chục biên chế bậc mầm non thực sự không thể và tỉnh khó chấp nhận.

“Phương án khả thi nhất là cho phép địa phương được xã hội hóa bằng hình thức vận động phụ huynh góp tiền chi trả lương cho những giáo viên hợp đồng giảng dạy tại 2 điểm trường mầm non An Vĩnh và An Hải. Chỉ có vậy, tình trạng trường xây xong rồi bỏ không lãng phí mới chấm dứt”, ông Sửu nói.

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn – ông Nguyễn Viết Vy cho rằng, vấn đề xã hội hóa để trả lương cho giáo viên cần phải xem xét kỹ, đối chiếu với các quy định hiện hành liệu có đúng hay không.

“Hiện việc tinh giản biên chế tại các cơ quan Nhà nước là tình hình chung của cả nước. Do đó, việc một lúc xin tỉnh cho tuyển thêm 26 giáo viên mầm non phụ trách giảng dạy tại 2 điểm trường mới xây xong là điều không thể.

Tuy nhiên, với phương án xã hội hóa để trả lương cho giáo viên hợp đồng, nếu thực hiện phải tham vấn các cơ quan chuyên môn và cấp thẩm quyền tỉnh. Trên cơ sở đó, Huyện ủy mới đưa ra quyết định hợp lý, hợp tình”, ông Vy cho hay.

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người sẽ nghĩ điểm trường mới ở xã An Hải chẳng khác nào điểm tập kết rác thải.

Trước đó, như VTC News phản ánh, sau nhiều tháng hoàn thành, 2 điểm trường mầm non ở xã An Vĩnh và An Hải (huyện đảo Lý Sơn) trong tình trạng “đắp chiếu”.

Chứng kiến 2 điểm trường khang trang bỏ không lãng phí, các bậc phụ huynh có con em đang nằm trong độ tuổi mầm non ở huyện đảo tiền tiêu không khỏi xót xa.

Ngôi trường mầm non ở xã An Vĩnh được đầu tư với số vốn lên tới hơn 8 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng học. Tháng 9/2018, tất cả các hạng mục của công trình hoàn thành trong sự khấp khởi mừng vui của bà con địa phương. Bởi lẽ, ai cũng mong những "búp măng non” trong xã sẽ có điểm học tập, vui chơi mới với điều kiện tốt hơn.

Tuy nhiên, kể từ ngày hoàn thành, 8 phòng học cứ thế đóng cửa im lìm trong tiếng thở dài ngao ngán của người dân địa phương.

Cùng “số phận” như ngôi trường ở xã An Vĩnh là điểm trường mầm non được xây dựng tại xã An Hải. Với số vốn đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, 4 phòng học của điểm trường mầm non An Hải chính thức được bàn giao vào tháng 8/2018.

Thay vì phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập, hiện nơi đâychẳng khác nào địa điểm tập kết của rác thải. Suốt nhiều tháng nay, bên trong khuôn viên của trường ngập đầy túi ni lông, chai nhựa…

Đề cập đến tình trạng trường xây xong rồi bỏ không lãng phí, ông Phan Văn Thảo - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn cho hay, nguyên nhân khiến 2 ngôi trường trên chưa thể đưa vào hoạt động là do thiếu giáo viên.

Trường mầm non hơn 6 tỷ đồng xây xong rồi 'đắp chiếu' Một ngôi trường mầm non với số vốn đầu tư hơn 6 tỷ đồng ở Quảng Nam dù đã khánh thành nhưng đang bị bỏ không rất lãng phí.

Nghịch lý ở đảo Lý Sơn: Trường cấp 3 chờ sập, trường mầm non xây xong lại 'đắp chiếu' Trong khi ngôi trường bậc THPT đang rệu rã và chỉ còn nước chờ sập thì 2 điểm trường mầm non được đầu tư cả chục tỷ đồng xây xong lại bỏ không lãng phí.

THANH BA