2 kẻ đánh, cướp súng của cảnh sát hình sự Tiền Giang đối diện án phạt nào?

(VTC News) -

Ngày 31/3, trả lời VTC News, luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, hành vi của hai đối tượng Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ phường 4, thị xã Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) có dấu hiệu phạm tội trộm cướp tài sản.

Luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM).

“Hành vi đánh dã man rồi cướp súng, ví tiền và giấy tờ tuỳ thân của một chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã vi phạm Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Tuỳ vào giá trị tài sản bị cướp, thương tích bị hại (thông qua giám định) mà đối tượng sẽ chịu mức hình phạt tương thích”, luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận vì vậy cần điều tra, làm rõ để ổn định, giữ gìn trật tự xã hội. “Trong vụ việc này, hai đối tượng đã dùng vũ lực tấn công và chiếm đoạt tài sản của một cảnh sát hình sự, hành vi này có dấu hiệu rõ của tội cướp sài sản, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà các đối tượng có thể đối diện với mức phạt tù từ 3 – 10 năm, được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015”, luật sư Cường cho biết thêm.

Tuấn và Viễn bị công an bắt giữ. (Ảnh: M.T)

Ngoài ra, luật sư Trần Minh Cường cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ hơn việc 2 kẻ này có vi phạm tội chống người thi hành công vụ hay không. Do trong trường hợp này, chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang không trong thời gian làm nhiệm vụ, vậy nên cần làm rõ là các đối tượng có động cơ, mục đích trả thù hay cố ý tấn công dù biết rõ người này là Công an hay không.

Như VTC News đưa tin, lúc 9h30 sáng 30/3, Thượng úy Nguyễn Khắc Trung, thuộc biên chế Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, lái xe máy từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đến Công an huyện Cái Bè công tác. Khi qua cầu Bình Đức (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì bị 2 người đi trên xe ô tô 5 chỗ màu trắng ép xe máy vào lề đường.

Tiếp đó, hai người trong xe mở cửa bước xuống, tay cầm gậy 3 khúc đánh Thượng úy Trung. Thượng úy Trung vừa giơ tay đỡ vừa hô “tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ yêu cầu các anh dừng tay”. Nhưng, đối tượng vẫn tiếp tục tấn công dã man.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.