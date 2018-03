2 CSGT bị tông văng khi làm nhiệm vụ: 2 tài xế dương tính với ma tuý

(VTC News) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm tra, 2 tài xế chở thuốc lá lậu trong vụ tông 2 chiến sĩ CSGT nguy kịch dương tính với ma tuý.

Liên quan đến vụ 2 CSGT bị tông văng khi truy đuổi xe bán tải chở thuốc lá lậu, tối 7/3, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai), Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, quê Nghệ Ani) để điều tra xử lý hành vi “Vận chuyển hàng cấm” và “Chống người thi hành công vụ”.

Khai nhận tại cơ quan chức năng, các đối tượng cho biết, hơn 12.000 gói thuốc lá nhãn hiệu 555 được thu giữ trên xe do các đối tượng mua từ khu vực biên giới tỉnh Long An. Đang trên đường mang về Long An tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Xe mô tô đặc chủng của CSGT bị đâm văng lên vỉa hè.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, trong 3 đối tượng bị bắt giữ, 2 đối tượng Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Tấn Chức có kết quả dương tính với ma tuý.

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 6h30 cùng ngày, 6 CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đi trên 3 mô tô đặc chủng tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đến địa bàn thị xã Thuận An thì phát hiện xe ô tô mang BKS: 51A – 825.79 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu cho lái xe dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, không những không dừng lại, tài xế xe này còn tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, nhóm CSGT lập tức truy đuổi. Sau gần 20km truy đuổi, tới đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương), Trung uý Bùi Văn Lựa lái xe mô tô chở theo một CSGT khác vượt lên để chặn đầu xe này thì bất ngờ bị một xe bán tải mang BKS: 60C – 402.80 tông mạnh từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến Trung uý Lựa và đồng đội văng vào vỉa hè bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe mô tô đặc chủng biến dạng, vắt vẻo trên vỉa hè. Xe bán tải mất lái, đâm thẳng vào cột điện.

Sau đó, các chiến sĩ CSGT còn lại nhanh chóng khống chế được xe 51A và bắt giữ toàn bộ những người đi trên 2 xe ô tô. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều thùng thuốc lá lậu trên xe của các đối tượng này.

>>> Đọc thêm: Xe 'điên' tông vào tổ CSGT đang xử lý tai nạn: Một nạn nhân không qua khỏi

Hiếu Nguyễn