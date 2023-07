12 thực phẩm rẻ bèo được coi là kem chống nắng tự nhiên

(VTC News) -

Để chống nắng ngày hè, ngoài những biện pháp như dùng kem chống nắng, áo chống nắng, kem dưỡng trắng da…, chị em cũng nên ưu tiên một số loại thực phẩm có tác dụng chống nắng, bảo vệ da hiệu quả.

Hãy tham khảo ngay những loại thức phẩm chống nắng dưới đây để làn da vẫn sáng đẹp trong ngày hè.

Những thực phẩm là kem chống nắng tự nhiên

Báo VnExpress dẫn nguồn Healthline chỉ ra các loại thực phẩm được ví như kem chống nắng tự nhiên.

Dưa hấu

Việc dùng nước ép dưa hấu thoa trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng có thể giúp làm dịu da, giảm tình trạng da cháy nắng. Lycopene trong dưa hấu hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên, giúp bảo vệ da khỏi tác hại từ tia cực tím. Các loại vitamin A, C, E và khoáng chất như canxi, sắt, kali... trong dưa hấu có tác dụng làm đẹp da, phục hồi tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

Trà xanh

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, việc uống từ 2 đến 6 tách trà xanh mỗi ngày trong vòng 12 tuần sẽ giảm khả năng bắt nắng tới 25%. Hợp chất chống oxy hóa EGCG trong trà xanh đã được chứng minh là có tác dụng giảm tổn thương da do tia UA, chống lại sự suy giảm collagen trong cơ thể.

Trà xanh giúp giảm kích ứng da, mẩn đỏ, làm dịu tổn thương da do cháy nắng.

Cà rốt

Cà rốt giàu beta-carotene, giúp tăng cường hiệu quả chống nắng cho da, chống lại các chứng dị ứng do tiếp xúc với tia UV như ban đỏ. Cà rốt cũng giúp giảm nhanh tình trạng cháy nắng nhờ hàm lượng vitamin E dồi dào. Vì thế cà rốt được coi là thực phẩm chống nắng.

Lựu

Thói quen ăn lựu mỗi ngày giúp tăng thêm hơn 20% tác dụng của kem chống nắng. Quả lựu rất giàu chất chống oxy hóa và axit ellagic, giúp bảo vệ da khỏi tác hại từ tia UVA và UVB. Nghiên cứu chỉ ra việc ăn lựu mỗi ngày còn giúp tăng thêm hơn 20% tác dụng của kem chống nắng.

Việt quất

Quả việt quất được gọi là kem chống nắng tự nhiên do giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây ra do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hàm lượng vitamin C trong việt quất rất cao giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả.

Việt quất - kem chống nắng tự nhiên, giúp trẻ hóa làn da, chống lão hóa.

Bông cải

Bông cải trắng giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại. Bông cải trắng còn chứa histidine - axit alpha-amino có khả năng kích thích sản xuất axit urocanic - chất hấp thụ bức xạ tia cực tím.

Bông cải xanh có thể làm tăng cơ chế phòng thủ tự nhiên của da. Chính vì vậy, việc ăn bông cải xanh thường xuyên sẽ tăng cường khả năng chống nắng tự nhiên của cơ thể và giảm các tác hại của tia cực tím đối với làn da.

Rau màu xanh lá đậm

Các loại rau màu xanh lá đậm như cải xoăn, cải bó xôi... cũng giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxathin, giúp giảm tác hại của tia UV lên da, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn.

Cải xoăn - bí quyết chăm sóc da tự nhiên an toàn.

Các loại hạt

Các loại hạt như óc chó, hạt lanh, hạt chia cung cấp hàm lượng lớn axit béo omega-3, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm độ nhạy cảm của da với tia cực tím.

Theo trang tin Newqq, ngoài những thực phẩm trên thì cà chua, kiwi, sữa chua, các sản phẩm từ đậu nành cũng là thực phẩm chống nắng, có thể ví như kem chống nắng tự nhiên.

Cà chua

Cà chua là lựa chọn hàng đầu để bảo vệ da khỏi ánh nắng. Lycopene có trong cà chua là thành phần có tác dụng chống nắng quan trọng. Cà chua có thể giúp hạn chế những tổn thương của tia cực tím đối với da và ngăn ngừa cháy nắng, hình thành nếp nhăn.

Kiwi

Kiwi giàu vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong 100gr kiwi đạt mức 200 - 400mg. Vitamin C là chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể con người loại bỏ các gốc tự do và giảm tổn thương da. Việc ăn kiwi có thể cung cấp thêm các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa bảo vệ cho da.

Quả kiwi mang đến cho làn da nhiều lợi ích.

Sữa chua

Việc ăn sữa chua thường xuyên giúp tăng khả năng chống nắng cho da từ sâu bên trong. Axit lactic trong sữa chua có đặc tính chống lão hóa và tẩy tế bào chết, sẽ làm giảm nếp nhăn và giúp da mặt bạn sáng hồng khỏe mạnh.

Các sản phẩm từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành rất giàu isoflavone - một chất tương tự estrogen thực vật có đặc tính chống oxy hóa tốt và đóng vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa da cũng như chống nắng. Ngoài ra, các sản phẩm đậu nành cũng rất giàu vitamin E, từ đó tăng khả năng chống oxy hóa và ngăn ngừa tác hại của tia cực tím đối với làn da. Vì vậy, hãy nghĩ đến đậu nành khi cần tìm những thực phẩm chống nắng. Loại kem chống nắng tự nhiên này vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe.

Nhật Thùy (Tổng hợp)