1001 hoạt động giải trí dành cho gia đình với ALMA timeshare

Nước lũ tiếp tục dâng cao khiến xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) ngập sâu đến gần 3m, chính quyền phải huy động cano đến cứu hộ, cứu trợ hơn 5.000 dân.

Anh Nhường ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, gia đình anh mất trắng đàn gà 10.000 con, thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Trời mưa to nhiều ngày qua có thể ảnh hưởng đến trận đấu SLNA vs Nam Định tại vòng cuối cùng giai đoạn 2 V-League 2020 của nhóm tránh xuống hạng.

Xem tử vi hôm nay cho thấy, Tuổi Tỵ gặp rắc rối trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp không hài hòa do bất đồng quan điểm, bị sếp la mắng.

Theo camera an ninh ghi lại, nghi can sát hại người phụ nữ trong khách sạn ở TP.HCM có dáng người mập, khoảng 30 tuổi và cao tầm 1,7 m.

Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây làm hàng trăm văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó có 3 cán bộ thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa.

Hôm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.