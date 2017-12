100 em nhỏ tham gia vũ kịch 'Kẹp hạt dẻ'

(VTC News) - Với sự tham gia của hơn 100 vũ công nhí được tuyển chọn và đào tạo bài bản, vũ kịch “Kẹp hạt dẻ” công diễn vào tháng 1/2018 tại Nhà hát lớn Hà Nội hứa hẹn mang đến cho quý khán giả nhiều điều thú vị.

Kẹp hạt dẻ là một vở ballet kinh điển, được chuyển thể từ truyện cổ tích The Nutcracker and the Mouse King của nhà văn Đức E. T. A Hoffman. Nhà soạn nhạc thiên tài Pyotr Ilyich Tchaikovsky làm cho vở vũ kịch này trở nên hoàn hảo bằng phần âm nhạc lôi cuốn kỳ lạ. Đây được xem là vở diễn “đinh” mà hầu hết các nhà hát ballet trên thế giới đều chọn diễn.

Đặc biệt vở vũ kịch này thu hút giới mộ điệu bởi thế giới cổ tích lộng lẫy và mộng mơ cùng sự tuyệt diệu đến từ cả âm nhạc lẫn vũ đạo.

Xét ở quy mô một chương trình dành cho các bạn nhỏ, có thể nói vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ (Nutcraker) mạnh tay đầu tư để mang đến một show diễn hoành tráng và chất lượng rất cao cả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Ban tổ chức vở vũ kịch này tuyển chọn những vũ công nhí tham gia vào vũ kịch này rất kỹ lưỡng và khắt khe. Trải qua 2 tháng casting với hơn 1.000 thí sinh tham gia, cuối cùng ban tổ chức chọn ra được hơn 100 thí sinh có độ tuổi từ 4 – 17 để tham gia vào khóa luyện tập kéo dài trong nhiều tháng.

Bên cạnh dàn vũ công nhí được đào tạo chuyên nghiệp, Kẹp hạt dẻ gây dấu ấn mạnh mẽ khi là vũ kịch đầu tiên sử dụng hơn 100 trang phục thiết kế và sử dụng tới gần 10.000 bông hoa tươi trên sân khấu.

Vũ kịch "Kẹp hạt dẻ".

Trong lần công diễn này, vở vũ kịch nổi tiếng còn được biên kịch bởi NSƯT Đàm Hàn Giang – vốn được khán giả yêu mến với danh xưng hoàng tử ballet Việt Nam và là NSƯT trẻ tuổi nhất Việt Nam.

NSƯT Đàm Hàn Giang làm mới lại vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ, cả về mặt biên đạo và dàn dựng, tạo nên một tác phẩm thấm đẫm chất thơ với sự kết hợp khéo léo, hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng, ngôn ngữ cơ thể cùng âm nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky.

Vở vũ kịch lần này có thời lượng 1 giờ 30 phút gồm 3 màn với sự tham gia của hơn 100 diễn viên múa, tái hiện lại một câu chuyện mộng mơ của trẻ em mùa lễ hội .Điểm khác biệt lớn nhất thay vì mang hơi hướng Noel của phương Tây giống nhưphiên bản gốc, vũ kịch Kẹp hạt dẻ nhí lần này sẽ được làm mới hoàn toàn, tràn ngập không khí lễ hội xuân với những màn khiêu vũ gia đình vui nhộn, kỹ thuật cao.

Chị Đinh Hương – Giám đốc dự án cho biết: “Với câu chuyện mang màu sắc cổ tích, trong sáng, vũ kịch Kẹp hạt dẻ hứa hẹn mang đến những giây phút thưởng thức nghệ thuật hấp dẫn và vui tươi trên sân khấu tại Nhà hát lớn Hà Nội, không chỉ dành cho các khán giả nhỏ tuổi mà còn dành cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật ballet cổ điển”.

Video: Đức Tuấn thực hiện quà "độc" tặng thiếu nhi

>>> Đọc thêm: Ưng Đại Vệ viết nhạc thiếu nhi, mua nhà vì con gái

Mộc Lan