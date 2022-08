10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2022: Mitsubishi Xpander bán gần 3.000 xe

1. Mitsubishi Xpander - 2.771 xe: Với việc phiên bản nâng cấp được ra mắt từ giữa tháng 6, Mitsubishi Xpander đã có sự tăng trưởng doanh số trong tháng 7 với 2.771 xe được bán ra, tăng đến 2.187 xe so với tháng liền trước. Mức doanh số này cũng giúp Xpander trở lại top 10, đồng thời dẫn đầu toàn thị trường lẫn nhóm MPV phổ thông. Ở bản nâng cấp, Mitsubishi Xpander có 3 phiên bản là AT, AT Premium và Cross, giá bán 555-688 triệu đồng.