10 bộ phim làm lại thành công đến mức khán giả tưởng là bản gốc

Không nhiều khán giả biết rằng những bộ phim đình đám dưới đây chỉ là bản làm lại.

1. Freaky Friday

Chúng ta sẽ không bao giờ quên bộ đôi biểu tượng của Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis khi họ đổi vai trong Freaky Friday. Nhưng bộ phim này là phiên bản làm lại của bộ phim năm 1976, trong đó Jodie Foster và Barbara Harris đóng vai hai mẹ con. Điều thú vị là hai bộ phim truyền hình đều dựa trên câu chuyện đã ra mắt vào năm 1995 và 2018, mặc dù chúng kém thành công hơn.

2. The Mummy

Bộ phim The Mummy (Xác ướp) là một trong những thương hiệu nhượng quyền tiêu biểu nhất về quần thể quái vật đã tạo nên rạp chiếu phim, vì vậy, trong những năm qua, chúng ta đã thấy một số phiên bản của cốt truyện này. Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1932 và có sự tham gia của Boris Karloff, người đóng vai Imhotep để tìm kiếm tình yêu đã mất của mình.

Năm 1999, chúng ta được xem phiên bản mang tính biểu tượng với sự tham gia của Brendan Fraser và Rachel Weisz, có hai phần tiếp theo vào năm 2001 và 2008, và phần khởi động lại do Tom Cruise đóng chính.

3. The War of the Worlds

H. G. Wells's The War of the Worlds được coi là một tác phẩm kinh điển khoa học viễn tưởng. Do đó, nó đã được chuyển thể thành phim hơn một lần, lần đầu tiên là vào năm 1953. Tác phẩm này có sự tham gia của Gene Barry và Ann Robinson.

Năm 2005, Steven Spielberg đưa ra phiên bản nổi tiếng của mình, trong đó Tom Cruise và Dakota Fanning phải sống sót sau cuộc tấn công của người ngoài hành tinh trong khi giải quyết các vấn đề gia đình của họ.

4. The Parent Trap

Ngày 11 tháng 10 và những cái tên Annie và Hallie có ý nghĩa rất lớn đối với những ai đã xem The Parent Trap, bộ phim khó quên trong đó Lindsay Lohan đóng vai cặp song sinh cố gắng khiến cha mẹ của họ tái hợp. Bộ phim được làm lại từ phiên bản năm 1961 với các phần tiếp theo được phát hành vào năm 1986 và 1989.

5. Les Miserables

Những Người Khốn Khổ (Les Misérables) là tiểu thuyết kinh điển của nhà văn người Pháp Victor Hugo đã được chuyển thể nhiều lần cho truyền hình và điện ảnh. Mặc dù khi nghĩ đến cuốn sách, hầu hết mọi người sẽ nhớ ngay đến phiên bản nhạc kịch với sự tham gia của Hugh Jackman và Anne Hathaway, nhưng cũng có một bộ phim Mỹ khác được sản xuất vào năm 1998 (không có nhạc kịch) với sự góp mặt của Liam Neeson và Uma Thurman.

6. Hachikô monogatari

Hàng triệu người trong chúng ta đã rơi nước mắt trước bộ phim đầy cảm động của Richard Gere và chú chó Hachikō. Đây là phiên bản Mỹ của bộ phim Hachikô monogatari của Nhật Bản. Nó kể câu chuyện có thật về một con thú cưng cùng tên đã chờ đợi 9 năm ở nhà ga để chờ chủ nhân của mình đến sau khi ông qua đời.

7. Sissi

Elisabeth “Sisi” von Wittelsbach đã được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong lịch sử. Mặc dù loạt phim của Netflix ngày nay thành công rực rỡ, nhưng nhiều năm trước, nữ hoàng đã có một bộ ba phim kể về cuộc đời của bà. Nữ diễn viên Romy Schneider đã đóng vai cô ấy.

8. The Nutty Professor

Bạn có thể nhớ sự biến đổi xa hoa của Eddie Murphy cho Giáo sư Nutty. Nam diễn viên chứng tỏ sự đa tài và khả năng diễn hài của mình. Thật thú vị, bộ phim này là phiên bản làm lại của một bộ phim hài năm 1963, trong đó Jerry Lewis đóng vai một giáo sư vụng về và nhút nhát, người đã tìm ra một loại thuốc để giải quyết mọi vấn đề của mình.

9. Cheaper by the Dozen

Nhiều người trong chúng ta còn nhớ những sai lầm hỗn loạn của Steve Martin trong việc tổ chức cuộc sống và nuôi dạy 12 đứa con của mình trong hai bộ phim Cheaper by the Dozen. Thật thú vị, bộ phim là phiên bản làm lại của tác phẩm năm 1950, chuyển thể câu chuyện có thật về một gia đình nuôi không dưới mười đứa trẻ (không giống như phiên bản của Martin, là hư cấu).

10. Chicago

Chicago là một bộ phim thành công lớn vào năm 2002, giành được không ít giải Oscar cho Phim hay nhất. Thật kỳ lạ, bộ phim dựa trên một vở kịch được chuyển thể thành phim đầu tiên vào năm 1927. Vở kịch này sau đó trở thành vở nhạc kịch truyền cảm hứng cho bộ phim do Catherine Zeta-Jones đóng vai chính.