1 thập kỷ xây dựng uy tín thương hiệu của CumarGold

(VTC News) -

Từ củ nghệ cho hàm lượng hoạt chất cao

Năm 2013, xuất hiện lần đầu tại Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ nano trong y - dược học, bước đầu ứng dụng Nano Curcumin trong phòng và trị bệnh” do Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phối hợp với Hội Nội khoa Việt Nam tổ chức, sản phẩm CumarGold - Giải pháp cho bệnh dạ dày, ung bướu ngay lập tức gây ấn tượng với giới chuyên môn bởi là chế phẩm Nano Curcumin từ nghệ vàng đầu tiên ở nước ta.

Trong y học cổ truyền, nghệ được sử dụng để làm thuốc với rất nhiều công dụng như làm lành vết thương, mờ sẹo, giảm đau dạ dày… Sở dĩ, nghệ tốt như vậy nhờ chứa hoạt chất curcumin giúp chống viêm, giảm đau và chống oxy hóa mạnh.

Đặc biệt, chất này chiếm khoảng 3% trong củ nghệ vàng của Việt Nam, đây là tỷ lệ cao so với nghệ trồng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, curcumin ở dạng tự nhiên không tan trong nước, hấp thu kém và chuyển hoá nhanh nên hiệu quả sử dụng không cao.

CumarGold xuất hiện lần đầu tại hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ nano trong y - dược học, bước đầu ứng dụng Nano Curcumin trong phòng và trị bệnh” năm 2013.

Đến thương hiệu Nano Curcumin Việt Nam theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Nắm rõ những hạn chế của nghệ, các nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật bào chế khác nhau để curcumin thân thiện hơn với cơ thể con người. Trong đó, công nghệ nano như một bước tiến lớn giúp curcumin được tận dụng theo cách tối đa nhất.

Bằng công nghệ nano hiện đại, các nhà khoa học đã biến curcumin thành Nano Curcumin dưới kích thước siêu nhỏ có khả năng tan nhanh trong nước và hấp thu dễ hơn. Được chuyển giao từ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, sản phẩm CumarGold là giải pháp Nano Curcumin đầu tiên ở nước ta sở hữu những đặc tính nổi trội như:

Hàm lượng curcumin trong hạt nano đạt 20%. Độ hấp thu lên 95%. Nhờ đó, Nano Curcumin phát huy hiệu quả gấp 40 lần so với curcumin thường, không gây độc ở liều cao và an toàn khi sử dụng. Chính vì lý do này, ở thời điểm CumarGold ra mắt, sản phẩm đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với đông đảo bệnh nhân dạ dày, ung bướu, tạo tiền đề cho việc khai mở tiềm năng Nano Curcumin trong hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính ở Việt Nam.

CumarGold chứa Nano Curcumin hiệu quả gấp 40 lần curcumin thường.

Không ngừng phát triển, khẳng định uy tín Nano Curcumin Việt Nam, nâng tầm giá trị củ nghệ

Thành công chinh phục hàng triệu khách hàng ngay từ khi ra mắt, thế nhưng CumarGold vẫn không ngừng phát triển và nâng cấp sản phẩm qua từng năm nhằm đem đến một giải pháp tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Tháng 9/2020, CumarGold cải tiến thành phiên bản CumarGold New được bổ sung chiết xuất Gừng chuẩn hoá nhập khẩu châu Âu. Sự có mặt của thành phần mới giúp nhân đôi tác dụng làm lành của Nano Curcumin, qua đó hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày hiệu quả hơn.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2023, CumarGold tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm mới phù hợp với đa dạng các đối tượng như: Viên đại tràng CumarGold, viên uống sau sinh CumarGold Mama, viên uống đẹp da CumarGold Beauty, viên hoạt huyết CumarGold… Được phát triển từ nguồn Nano Curcumin chất lượng cao, các dòng sản phẩm trong hệ sinh thái được đánh giá hiệu quả, lành tính và có giá thành hợp lý.

Hệ sinh thái các sản phẩm CumarGold giúp hỗ trợ điều trị và làm đẹp.

Với mong muốn tận dụng tối đa các giá trị quý giá của Nano Curcumin, từng sản phẩm thuộc thương hiệu CumarGold đều mang tâm huyết của đội ngũ dược sĩ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn cao. Việc kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu trồng trọt, bào chế và sản xuất nguyên liệu cũng đảm bảo các sản phẩm giữ trọn hoạt chất và tác dụng đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh nguồn cung dược liệu chất lượng cao, các sản phẩm mang thương hiệu CumarGold còn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma. Nhà máy đạt đầy đủ các tiêu chuẩn GMP, CGMP-WHO, ISO 13485:2016… theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Tròn 10 năm đến với cộng đồng là từng đó thời gian CumarGold xây dựng hình ảnh một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực dược phẩm. Đánh dấu cột mốc này, Giám đốc thương hiệu CumarGold cho biết: “Năm 2023, đội ngũ CumarGold đã nghiên cứu và mở rộng thêm các sản phẩm Nano Curcumin giúp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Nhãn hàng mong rằng, hệ sinh thái sẽ tiếp tục phát triển để Nano Curcumin sớm trở thành hoạt chất thảo dược cho tất cả mọi người”.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh