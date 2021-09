YouTube chặn 13 video của người tự xưng 'giáng trần' trấn yểm COVID-19

(VTC News) -

Ngày 24/9, trả lời VTC News, ông Lưu Đình Phúc (Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử) cho biết, cùng ngày, YouTube đã chặn 13 video của "thầy Long".

Chủ tài khoản này tên thật là Lương Chính Khang sống tại tổ dân phố số 4 (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Hiện Ban Tôn giáo TP Hà Nội đang phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý trường hợp "thầy Long" - tự xưng là người "giáng trần xuống Việt Nam", có khả năng giảm số ca mắc và chết do COVID-19 ở TP.HCM.

Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao trước những clip nhảm nhí tuyên truyền mê tín dị đoan do tài khoản YouTube "Thầy Long..." đăng tải. Theo đó, "thầy Long" tự nhận có khả năng giảm chỉ số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở TP.HCM xuống mức thấp nhất bằng cách dịch chuyển lư hương.

Một video trên kênh youtube "Thầy Long 0984133133" bị YouTube chặn. (Ảnh chụp màn hình)

Trong clip đăng tải hôm 17/9, chủ tài khoản YouTube có 111.000 lượt theo dõi cho biết, sau chuyến vào TP.HCM lần trước của "thầy", bệnh nhân qua đời do COVID-19 ở TP.HCM giảm đáng kể trong 1 tháng vừa qua.

Cách đây 1 tháng, "thầy Long" cũng đăng tải clip nói về diễn biến của dịch COVID-19. Mặc dù cho rằng "đây là những thông tin không được phép tiết lộ" nhưng do bản thân "giáng trần xuống Việt Nam" nên muốn bảo vệ người dân. Người đàn ông này "tiết lộ" rằng, chủng COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam là chủng xuất phát từ gia súc, gia cầm, đặc biệt là từ lợn. Đây cũng chính là lý do tại sao các khu vực "vùng xanh", an toàn vẫn xuất hiện F0.

Thậm chí, "thầy Long" còn nêu quan điểm cá nhân sẽ không tiêm chủng. "Tôi sẽ không tiêm virus vào người khi thể trạng tôi đang khỏe mạnh. Con tôi chuẩn bị nhập học, nhà trường đề nghị phải tiêm chủng mới được đến trường, tôi chấp nhận bảo lưu kết quả của cháu để sang năm cháu nhập học", người này nói.

Trong clip có tên "Thực trạng Covis (COVID-19) qua mắt tâm linh" với gần 20.000 lượt xem, "thầy Long" kể khi xem lại camera trong nhà thì phát hiện bị nhiễu sóng "với trường năng lượng cực kỳ lớn". Người đàn ông này cho rằng "bọn chúng sẽ hủy diệt cả trần gian này", "10 người chết 7 còn 3". Long phải "điều động thiên binh, thiên tướng" kịp thời.

Chưa hết, người này còn dự báo "ở Việt Nam còn một biến chủng đặc biệt vô cùng, kinh khủng lắm, bị và kết thúc trong vòng 2 ngày". Long nhấn mạnh bản thân chống COVID-19 bằng cách "tiêu diệt các thế lực tạo ra hiện tượng này".

Không chỉ đăng tải những clip nói về COVID-19 mà tài khoản YouTube của người đàn ông này còn đăng nhiều clip tâm linh huyền bí, truy bắt âm binh, xem bói ngay tại nhà.

Đáng chú ý, đến chiều 18/9, "thầy Long" đăng tiếp 1 clip, tuyên bố: "Quyết định không làm tâm linh nữa. xin lỗi và cảm ơn các bạn". Theo nội dung clip, "thầy trò" ông Long đã vào tới TP Quy Nhơn nhưng bất ngờ quay xe, không vào TP.HCM như kế hoạch, cũng không làm tâm linh "để nhân gian này trải nghiệm đi đã, hãy cứ để nhân sinh trải qua những ngày sắp tới. Hãy để phúc đức của các bạn giúp vượt qua kiếp nạn này".

Hiện Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã nắm được thông tin và đang rà soát tài khoản mạng xã hội của người đàn ông này và sẽ phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao để xử lý nếu có sai phạm.