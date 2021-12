Yếu tố 'vàng' đảm bảo tiềm năng tăng giá dự án The Grand Manhattan

(VTC News) -

Nghiên cứu thị trường bất động sản hạng A tại TP.HCM do Savills công bố đã ghi nhận khu vực quận trung tâm thành phố chỉ có vài dự án mở bán, trong đó có 5 dự án ở quận 1 và 1 dự án tại Thủ Thiêm, quận 2. Nhìn chung, các dự án tại trung tâm quận 1 có giá bán khá cao, từ 5.000 USD lên đến 10.200 USD/m2.

Cũng theo Savills, hầu hết các dự án đều đã tăng giá so với thời điểm mở bán, nổi bật như The Grand Manhattan đã tăng trưởng hơn 10% giá bán sơ cấp so với thời điểm mở bán. Giá bán thứ cấp của dự án cũng đạt được khá cao, so với giá mở bán tăng 19%.

Từ 2016 đến 2019, giá bán sơ cấp phân khúc hạng sang tăng trưởng trung bình 17% mỗi năm. Đến cuối quý II/2020, các dự án hạng A đã hoàn thành và bàn giao chủ yếu tập trung tại quận 1, 2, 3 và 7. Đại diện Savills cho rằng việc tăng trưởng cả giá bán sơ cấp và giá thứ cấp đã đẩy mặt bằng giá căn hộ hạng A qua các năm, thúc đẩy sự tự tin của các chủ đầu tư phân khúc này mở bán những dự án mới có chất lượng cao cấp và đạt được giá bán hấp dẫn.

Cụ thể mặt bằng giá căn hộ hạng A tại khu vực quận 1 đã đạt ở mức khá cao, sự khác biệt chủ yếu đến từ chất lượng bàn giao căn hộ, trong khi chất lượng phát triển dự án khá tương đồng. Trong đó dự án The Grand Manhattan nổi lên với mặt bằng giá hợp lý trong phân khúc hạng A, tạo tiềm năng tăng giá thứ cấp trong tương lai.

Mặt bằng giá căn hộ hạng A tại khu vực quận 1, TP.HCM đã thiết lập mức giá kỷ lục.

Các dự án giá cao vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ khả quan khi mở bán, cho thấy khả nǎng chi trả cao của tầng lớp trung lưu cho phân khúc này. Thiếu vắng nguồn cung cạnh tranh, nguồn cung tương lai hạn chế tại khu vực quận 1, dự án The Grand Manhattan được hưởng lợi từ pháp lý dự án tốt, tiến độ xây dựng được đảm bảo. Đây là những yếu tố thúc đẩy việc tăng giá thứ cấp trong thời gian tới.

Tọa lạc tại đường Cô Giang, quận 1, The Grand Manhattan sở hữu tầm nhìn ấn tượng về các công trình biểu tượng trung tâm thành phố, khu đô thị Thủ Thiêm, sông Sài Gòn, kênh Bến Nghé,... Dự án được Tập đoàn Novaland chú trọng phát triển, bắt tay với các đối tác nước ngoài cùng kiến tạo không gian sống “Chuẩn quốc tế - Chất Sài Gòn” cho cộng đồng cư dân thành đạt ngay vị trí trung tâm đắc địa.

Theo các chuyên gia, tỷ suất sinh lời của The Grand Manhattan được đảm bảo, lợi tức cho thuê dự kiến đạt 3-4%/năm cùng với tăng trưởng thứ cấp dự kiến lên đến 10% một năm. Bên cạnh đó, việc hợp tác với Tập đoàn Khách sạn Minor phát triển và vận hành khách sạn 5 sao Avani Saigon tại dự án cũng là yếu tố tạo thặng dư giá trị thương hiệu cho dự án.

"Lợi tức cho thuê ổn định và tǎng trưởng giá thứ cấp của các dự án hạng A trong trung tâm thúc đẩy sự tự tin của nhà đầu tư", bà Võ Thị Khánh Trang - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TP HCM nhận xét.

Vị trí dự án và chất lượng bàn giao là một trong những yếu tố mang đến tiềm năng tăng giá cho The Grand Manhattan.

Sở hữu vị trí đắc địa hai mặt tiền trên đường Cô Giang - Cô Bắc, dự án The Grand Manhattan của nhà phát triển Novaland tiếp cận dễ dàng đến các trung tâm hành chính và tiện ích công cộng xung quanh. Không dừng lại ở đó, dự án còn trang bị hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, đảm bảo cuộc sống tiện nghi cho những cư dân tương lai với trung tâm mua sắm - giải trí - ẩm thực, bể bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em, công viên xanh 4200m2 và các tiện ích 5 sao của khách sạn thương hiệu quốc tế Avani Saigon.

Một chuyên gia bất động sản nhận định, với dư địa tăng trưởng giá nhà đất khu vực phường Cô Giang, cộng hưởng cùng các lợi thế độc nhất, dự án The Grand Manhattan sẽ tiếp đà tăng giá mạnh trong thời gian tới.