Yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế  

Tại Ocean Edu, ngoài chất lượng về chương trình học, cơ sở vật chất... thì giáo viên được coi là một yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng chương trình, cũng như mang đến cho học viên một môi trường học tập tốt nhất.

Chìa khóa cho chất lượng đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế

Lấy mục tiêu "giúp hàng triệu người Việt giỏi tiếng Anh" làm kim chỉ nam, Ocean Edu khẳng định chất lượng đào tạo với đội ngũ hơn 100% giáo viên người nước ngoài. Đặc biệt, Ocean Edu luôn chú trọng quá trình sàng lọc và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ giáo viên.

Mỗi giáo viên Ocean Edu đều có chứng chỉ uy tín về nghiệp vụ giảng dạy như chứng chỉ TESOL, CELTA, chứng chỉ về kinh nghiệm giảng dạy ESL (giảng dạy tiếng anh cho các nước nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai), hoặc chứng chỉ TEFL (giảng dạy tiếng anh cho các nước nói tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế).

Các bằng cấp này sẽ là minh chứng cho trình độ sư phạm của giáo viên, chứng minh họ có khả năng truyền đạt kiến thức tốt và được đào tạo giảng dạy chuyên nghiệp, đồng thời với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, thấu hiểu được tâm lý hành vi của từng độ tuổi, từ đó có phương pháp giảng dạy phù hợp nhất cho từng học viên.

Phương pháp giảng dạy tiên tiến, chất lượng

Tại Ocean Edu, học sinh được học tiếng Anh thông qua phương pháp thực hành giao tiếp trong lớp học, làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm, các hoạt động phát triển các kỹ năng ngôn ngữ để đạt được hiệu quả giao tiếp (phát âm, từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói...). Cùng với đó, phương pháp tư duy (mindmap) được lồng ghép vào các hoạt động trong lớp học hỗ trợ trẻ mở rộng hiểu biết về nhiều chủ đề và phát triển khả năng tư duy ở trẻ.

Ocean Edu xây dựng lộ trình học rõ ràng và lâu dài, cam kết đạt hiệu quả, định hướng một tương lai rộng mở cho mỗi học viên. Mỗi học sinh từ độ tuổi nhỏ cho đến khi bước vào trung học, đại học, và các cấp độ học cao hơn nữa, đều có được sự trải nghiệm và định hướng phát triển cùng môi trường giáo dục quốc tế, giúp học viên hội nhập trở thành công dân toàn cầu.

Ứng dụng công nghệ đột phá

Đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0, Ocean Edu tiên phong áp dụng công nghệ số hóa tiên tiến vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo bằng cách sử dụng phần mềm học trực tuyến LMS, ứng dụng Easy Class ôn luyện tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, luyện nói thực tế với người bản xứ ngay tại nhà với công cụ Mondly.

Các hoạt động trong lớp học được thiết kế đa dạng, minh họa kiến thức sinh động thông qua hình ảnh, âm nhạc, trò chơi, chuyện kể giúp trẻ học mà chơi, chơi mà học. Song song với chương trình học tập tại lớp, “Ebook tiếng Anh” chứa kho bài giảng và tài nguyên kiến thức khổng lồ do Ocean Edu biên soạn độc quyền được cập nhật liên tục, giúp học viên hệ thống hoá kiến thức một cách đơn giản, thông minh, ứng dụng trong thi cử để đạt kết quả tốt nhất.

Giáo viên luôn được kiểm tra định kỳ

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Ocean Edu đang ngày càng nâng cao tiêu chuẩn với đội ngũ giáo viên thông qua những buổi đào tạo nâng cao nghiệp vụ và khảo sát đánh giá năng lực.

Hội thảo đến từ tổ chức National Geographic Learning với Diễn giả khách mời - Cô Julie Hwang, hay các chương trình đào tạo được dẫn dắt bởi Giáo sư Junwerlo Ng, Đại học Quốc tế Stamford, Bangkok, Thái Lan.

Bằng những kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đào tạo giáo viên tiếng Anh đã được tích lũy trên khắp châu Á, cô Julie Hwang - Giám đốc Marketing khối học viên nhỏ tuổi và thanh thiếu niên tại National Geographic Learning, đã đồng hành cùng giáo viên Ocean Edu tạo ra những chiến lược sáng tạo để thúc đẩy học tập tích cực trong lớp học dành cho học viên. Các chiến lược này nhằm mục đích giúp người học trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn và sẵn sàng cho tương lai không chỉ trong lớp học mà còn vươn xa hơn thế nữa.

Ngoài ra nhằm tăng cường sự tiến bộ trong quá trình giảng dạy và đánh giá giảng viên, Ocean Edu thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra chất lượng và đào tạo nội bộ để nâng cao nghiệp vụ giáo viên. Qua những buổi huấn luyện định kỳ như vậy, Ocean Edu có thể đánh giá mức độ năng lực dựa trên mặt bằng chung bao gồm: sự hiểu biết, kỹ năng, kiến thức về bài giảng. Đây là cách thức để Ocean Edu duy trì và đảm bảo chất lượng giáo viên tại hệ thống.

Minh Minh