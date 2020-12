Yêu cầu xử lý người dùng bằng giả của ĐH Đông Đô để bảo vệ luận án tiến sĩ

Ngày 17/12, thông tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra kết luận đề nghị truy tố các bị can về tội "Giả mạo trong công tác" gồm: Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng; Trần Kim Oanh, nguyên phó hiệu trưởng kiêm phó viện trưởng Viện đào tạo liên tục; Lê Ngọc Hà, nguyên phó hiệu trưởng; Trần Ngọc Quang, nguyên phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, cùng 6 bị can khác.

Trường ĐH Đông Đô

Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định: Trần Khắc Hùng, chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đông Đô (đang bỏ trốn) và đồng phạm đã vi phạm quy định khi làm, cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả cho số lượng lớn các cá nhân có nhu cầu.

Ngoài các lần hợp thức hồ sơ, tài liệu để cấp bằng giả cho 118 cá nhân, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn xác định Trường Đại học Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh giả cho các cá nhân dù không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng.

Sau khi nhận kết luận điều tra, VKSND tối cao trả hồ sơ vì cho rằng, bị can Nguyễn Thị Ngọc Thái (nguyên cán bộ Trường) phải chịu trách nhiệm với 10 trường hợp được cấp bằng giả theo danh sách đề nghị in ngày 22/5/2018. Tuy nhiên, ngoài 10 trường hợp này, có 6 trường hợp được cấp bằng giả liên quan Thái khác. Vì vậy, cần điều tra việc Thái có trách nhiệm với các trường hợp được cấp bằng giả này hay không. Ngoài ra, bị can Thái còn nhắn tin cho Phạm Vân Thùy danh sách các học viên và trong đó có nhiều trường hợp được cấp bằng giả, 7 trường hợp bị quy kết không học cũng được cấp bằng.

VKSND cho rằng cần điều tra, kết luận rõ Nguyễn Thị Ngọc Thái có trách nhiệm với các trường hợp được cấp bằng giả nêu trên hay không?

Tiếp đến, cơ quan truy tố cho rằng, bị can Trần Ngọc Quang ký 73 bảng điểm hợp thức kết quả học tập, ký nháy trên 42 văn bản nhưng cơ quan điều tra chỉ quy kết bị can Quang phải chịu trách nhiệm với 42 trường hợp nên cần phải làm rõ thêm.

Đáng chú ý, có 626 trường hợp được cấp văn bằng 2 tiếng Anh nhưng cơ quan điều tra Bộ Công an chỉ làm rõ 193 trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo. Trong đó, hồ sơ thể hiện có trường hợp tham gia học thật, thi thật đã được cấp bằng. Do vậy, cần xác định những trường hợp nào được cấp bằng không qua đào tạo của từng lần cấp bằng giả và từng bị can phải chịu trách nhiệm về việc làm giả đối với các trường hợp cụ thể ra sao?

Bên cạnh đó, VKSND yêu cầu các đơn vị chủ quản phải xử lý trách nhiệm các đảng viên, công chức, viên chức với 193 trường hợp dùng bằng không được cấp đúng quy định. Trong số này, cơ quan điều tra mới thu giữ 67 bằng gốc.

Đối với 60 trường hợp dùng bằng giả, đến nay mới xác định được 25 trường hợp gồm 22 người rút hồ sơ và dừng chương trình nghiên cứu sinh khi khởi tố vụ án; 1 trường hợp thôi học thạc sĩ; 1 trường hợp công chức nghỉ việc; 1 trường hợp xin rút kết quả nâng ngạch thanh tra viên.

Do đó, VKSND cho rằng 35 trường hợp còn lại vẫn cần xác định đã dùng bằng giả thế nào để yêu cầu xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng phải xử lý trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức khi sử dụng bằng giả.

Cuối cùng, viện kiểm sát yêu cầu xác định số tiền học phí Trường Đại học Đông Đô đã thu của các trường hợp được cấp bằng giả; lập danh sách… để có căn cứ xác định việc thu lợi bất chính.

Với các nội dung yêu cầu bổ sung trên, VKSND tối cao yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung trong không quá 2 tháng.