Yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách

Tối 23/8, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông xử lý nghiêm ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải. Nguyên nhân, ông Long tổ chức ăn nhậu với 5 người khác trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Khoảng 14h ngày 23/8, Công an huyện Tịnh Biên và Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bắt quả tang ông Long đang ăn nhậu tại căng tin của trường cùng 5 người khác.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đồng thời, yêu cầu các cấp thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định đối với các cá nhân trên.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền, UBND huyện sẽ tiếp tục xem xét để xử lý cá nhân ông Hứa Thanh Long và các trường hợp liên quan.