Yêu cầu kiểm điểm hai Đại uý CSGT ở Hậu Giang vừa lái xe vừa nghe điện thoại

Ngày 4/7, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh hai cán bộ CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại, không cài dây an toàn và có lời nói không đúng mực lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua được xác định là cán bộ thuộc Phòng CSGT.

Ảnh cắt từ clip.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, hai cán bộ nói trên là Đại úy Lê Vũ Đức và Đại úy Phan Thành Đỉnh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang.

Hai cán bộ này được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 giáp ranh TP Cần Thơ - tỉnh Sóc Trăng và các tuyến đường ở TP Ngã Bảy hôm 25/6/2022.

“Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức kiểm điểm làm rõ mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Kết quả kiểm điểm, xử lý sai phạm sẽ được thông tin công khai, kịp thời trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh”, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip có nội dung hai CSGT ngồi trên xe ô tô nhưng không thắt dây an toàn. Cán bộ CSGT điều khiển phương tiện còn vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Thậm chí, có lời nói không đúng mực.

Thông báo đăng ngày 2/7, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, thời điểm trên, hai cán bộ CSGT này đang điều khiển ô tô vi phạm về trụ sở vì lái xe không bằng lái.