Yêu cầu gỡ phim 'Ba chị em' khỏi Netflix Việt Nam vì xuyên tạc lịch sử

Theo văn bản của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), phim "Little Women" bị yêu cầu gỡ vì vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật báo chí.

"Ba chị em" có sự tham gia diễn xuất của Kim Go Eun.

Cơ quan này cũng liệt kê cụ thể phân đoạn các phần nội dung bộ phim “Little Woman” vi phạm những điều cấm nêu trên khi nhắc về chiến tranh Việt Nam, phim truyền tải nội dung đối thoại giữa các nhân vật ca ngợi tội ác của lính đánh thuê Hàn Quốc trong chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn năm 1967. Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 và tập 8.

Cục PTTH&TTĐT yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ phim “Little Woman” khỏi kho nội dung dịch vụ tại Việt Nam trước ngày 5/10/2022, đảm bảo không phổ biến bộ phim tới người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Công ty Netflix tiếp tục duy trì bộ phim “Little Woman” trên dịch vụ sau thời hạn nêu trên, Cục PTTH&TTĐT sẽ phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước liên quan xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Loạt phim "Little Women" dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Louisa May Alcott xuất bản năm 1898. Bộ phim mang hơi hướm trinh thám kỳ bí, mô tả cuộc sống của ba chị em gái Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) và Oh In Jo (Kim Go Eun) và Oh In Hye (Park Ji Hoo) trong một gia đình nghèo khó nhưng vẫn luôn hạnh phúc. Không may, vì một vụ án, họ buộc phải đối đầu với một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất ở Hàn Quốc.

Bộ phim của đạo diễn Kim Hee Won nhiều lần nhắc đến lịch sử Việt Nam với nội dung sai lệch, xuyên tạc. Khán giả Việt Nam đã phản ứng với điều này. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách đưa lịch sử vào phim khiên cưỡng, sai lệch, không chính xác. Một số kêu gọi tẩy chay bộ phim.