Yêu cầu doanh nghiệp ở Hải Dương dỡ bỏ bản đồ có đường lưỡi bò

Phát hiện 3 bản đồ có đường lưỡi bò tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Lai Cách (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương), ngày 16/12, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) yêu cầu doanh nghiệp dỡ bỏ số bản đồ trên.

Bản đồ thế giới có đường lưỡi bò bị thu giữ.

Theo đó, tại phòng làm việc riêng của Tổng Giám đốc doanh nghiệp này treo 3 bản đồ có đường chín đoạn (đường lưỡi bò) vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tổng Giám đốc là người Trung Quốc.

Trong số 3 bản đồ trên có 2 bản đồ ba nước Đông Dương ghi các địa danh bằng tiếng Trung Quốc và phần biển Đông có thể hiện đường lưỡi bò, không có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam; 1 bản đồ thế giới viết bằng tiếng Trung Quốc có phần biển Đông cũng thể hiện đường lưỡi bò.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc, yêu cầu công ty tháo dỡ 3 tờ bản đồ, thu giữ, tiêu hủy 3 bản đồ trên, đồng thời yêu cầu công ty ký cam kết không tái phạm hành vi vi phạm nêu trên.

Lực lượng chức năng cũng giải thích rõ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nêu rõ hành vi treo bản đồ có đường lưỡi bò là vi phạm pháp luật Việt Nam đối với Tổng Giám đốc của công ty trên.

Trước đó, tháng 9/2020, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 4 doanh nghiệp treo bản đồ có đường lưỡi bò, trong đó có 2 doanh nghiệp tại Cẩm Giàng.