Yên tâm bay với IATA Travel Pass

(VTC News) -

IATA Travel Pass – động lực thúc đẩy ngành hàng không

IATA Travel Pass là một ứng dụng của Hiệp hội Hàng không Quốc tế (IATA) đang được nhiều hãng hàng không trên thế giới thử nghiệm, cho phép hành khách di chuyển an toàn giữa các quốc gia, đồng thời tuân thủ yêu cầu nhập cảnh của cơ quan chức năng và chính phủ tại điểm đến.

Một hành khách với chứng nhận an toàn COVID-19 khi làm thủ tục lên tàu bay. (Ảnh: IATA)

Để có được IATA Travel Pass, trước khi đặt vé cho chuyến bay quốc tế, hành khách phải đến các cơ sở y tế đã được chính phủ các nước đăng ký với IATA để xét nghiệm hoặc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Kết quả xét nghiệm hoặc chứng nhận tiêm vaccine sẽ được tích hợp vào ứng dụng IATA Travel Pass cài đặt trên điện thoại thông minh, kèm theo hồ sơ cá nhân gồm ảnh của hành khách, ảnh chụp hộ chiếu và thông tin chuyến bay. Hành khách chỉ cần đưa ra IATA Travel Pass khi làm thủ tục các chuyến bay quốc tế.

Theo một cuộc khảo sát của IATA với 4.700 người tại 11 quốc gia, 89% ủng hộ chứng nhận tiêm chủng hoặc xét nghiệm COVID-19 tiêu chuẩn hóa toàn cầu, 84% muốn có ứng dụng điện thoại thông minh được công nhận trên toàn cầu để quản lý thông tin xác thực về sức khỏe khi đi lại bằng đường hàng không. IATA cho rằng IATA Travel Pass sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc tiêm chủng trên toàn cầu, bảo vệ sức khỏe công dân và giúp cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Peter Cerdá, Phó Chủ tịch IATA khu vực châu Mỹ, cho biết: “IATA Travel Pass cho phép các chính phủ tự tin rằng hành khách nhập cảnh đã đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và hợp thức hóa quy trình kiểm soát trên toàn cầu. Phương thức này cũng giúp đơn giản hóa trải nghiệm của hành khách và giúp du lịch nhanh chóng phục hồi”.

Tiện lợi cho công dân toàn cầu

Jazeera Airways là hãng hàng không của Kuwait đã thử nghiệm IATA Travel Pass. Rohit Ramachandran, Giám đốc điều hành của hãng, cho biết hơn 90% hành khách trong cuộc khảo sát của họ thể hiện sự yên tâm và yêu thích với các hình thức làm thủ tục không tiếp xúc, vừa nhanh chóng, tiện lợi lại an toàn trong mùa dịch. “Đây là một giải pháp di chuyển an toàn cho công dân toàn cầu và phục hồi ngành du lịch tại các quốc gia”, Rohit chia sẻ.

Bắt đầu từ tháng 6, Emirates Airlines cũng đưa vào thử nghiệm IATA Travel Pass để mở lại mạng bay tới 48 thành phố tại 33 quốc gia. Với chương trình này, Emirates mong muốn đem đến chuyến bay an toàn và giải tỏa tâm lý căng thẳng của người dân trong suốt thời gian dài bị 'cầm chân' vừa qua vì dịch bệnh.

Tại Anh, British Airways thử nghiệm IATA Travel Pass từ 1/6 với các chuyến bay từ Heathrow đến Geneva và Zurich (Thụy Sĩ). Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của British Airways, Sean Doyle đánh giá: “Đây là một giải pháp đóng vai trò quan trọng trong việc nối lại các đường bay quốc tế, giúp người dân an tâm đi lại, du lịch, công tác. Tôi hi vọng đây sẽ là một nền tảng thân thiện và hữu ích cho hành khách khi di chuyển trong thời điểm còn dịch COVID-19”.

Vietjet là một trong những hãng hàng không tiên phong thử nghiệm IATA Travel Pass. (Ảnh: Đ.Minh)

Tại Việt Nam, Vietjet cũng bắt đầu thử nghiệm IATA Travel Pass từ tháng 6 để chuẩn bị cho kế hoạch mở lại đường bay quốc tế ngay khi được cơ quan chức năng cho phép. Ông Đinh Việt Phương, Giám đốc điều hành Vietjet, cho biết: “Vietjet là một trong những hãng hàng không tiên phong trên thế giới tham gia thử nghiệm IATA Travel Pass. Vietjet tin tưởng với IATA Travel Pass, khách hàng sẽ có trải nghiệm tốt nhất trong hành trình của mình”.

Ngoài việc thử nghiệm IATA Travel Pass, tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan quản lý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như IATA, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn trước, trong và sau khi thực hiện chuyến bay. Đây cũng là hãng hàng không đạt chứng chỉ quốc tế 7/7 sao của Airlines Ratings về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nick Careen, Phó Chủ tịch cấp cao IATA về điều hành sân bay, hành khách, hàng hóa và an ninh cho biết: “Chúng tôi mong muốn hợp tác với Vietjet để tiến hành thử nghiệm IATA Travel Pass và chứng minh rằng các ứng dụng kỹ thuật số có thể hỗ trợ quản lý thông tin sức khoẻ của hành khách một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả. Đây là một bước tiến tích cực hướng đến việc mở cửa lại thị trường hàng không quốc tế”.