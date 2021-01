Yên Phát - Địa chỉ uy tín phân phối máy rửa xe chất lượng

(VTC News) -

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc máy bơm rửa xe chất lượng thì hãy đến ngay điện máy Yên Phát để được tư vấn những sản phẩm máy bơm rửa xe tốt nhất hiện nay. Hoặc tham khảo những thông tin chia sẻ dưới đây để có thêm kinh nghiệm chọn mua thiết bị.

Máy rửa xe chất lượng cần đảm bảo hiệu năng làm việc tốt

Tiêu chí lựa chọn máy rửa xe chất lượng

Công nghệ motor

Nếu dựa vào mô tơ để lựa chọn máy rửa xe chất lượng người dùng cần chú ý là hiện nay máy rửa xe được chia làm 2 loại chính, đó là:

+ Máy rửa xe dùng motor chổi than

Máy rửa xe sử dụng mô tơ được sử dụng khá phổ biến, nhiều người lựa chọn bởi có giá thành rẻ. Tuy nhiên mô tơ chổi than có nhược điểm là vận hành khá ồn và kém bền (không phù hợp với nhu cầu rửa liên tục, hay rửa xe với số lượng lớn).

+ Máy rửa xe motor từ (cảm ứng)

Máy rửa xe dùng motor cảm ứng được ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn mô tơ chổi than. Dòng này có độ ồn thấp, cùng khả năng chịu tải tốt, độ bền cao. Tuy nhiên, giá thành và trọng lượng cao hơn so với dòng mô tơ chổi than.

Dựa vào động cơ motor để đánh giá chất lượng máy rửa xe

Công suất và tốc độ

Công suất motor là thông số quan trọng của máy rửa xe. Theo đó, máy rửa xe có công suất lớn sẽ có áp lực và lưu lượng nước cao hơn và giá thành cũng sẽ đắt hơn. Tốc độ hoạt động của động cơ cũng là yếu tố quyết định áp lực phun và lưu lượng nước của máy.

Máy rửa xe mini thường được sử dụng trong gia đình thường có công suất từ 1000W như: máy rửa xe mini IPC PW-C04 (1400W), PW-C22P (2500W), Kumisai KMS 1600 (1600W),...

Máy rửa xe cao áp với công suất từ 3000W trở lên, được sử dụng phổ biến trong các tiệm rửa xe chuyên nghiệp, hỗ trợ quá trình xịt rửa vệ sinh trong công nghiệp như: Máy bơm rửa xe cao áp Palada 18M17.5-3T4(3000W), Palada 3200 PSI 5.5KW(5500W), Kumisai 20M36-7.5T4(7500W),...

Lưu lượng và áp lực nước

Lưu lượng nước (tốc độ dòng chảy) của máy rửa xe càng cao thì quá trình xịt rửa càng nhanh và hiệu quả. Thông thường thì máy rửa xe gia đình có lưu lượng nước khoảng 6 - 10 lít/phút (một số hãng dùng đơn vị lít/giờ).

Nhiều người nghĩ rằng, máy rửa xe chất lượng là loại máy có lưu lượng nước thấp, sẽ tiết kiệm điện. Tuy nhiên trên thực tế lưu lượng nước quá thấp, tốc độ rửa xe chậm và máy phải chạy lâu hơn gây tiêu tốn nhiều năng lượng điện.

Áp lực dòng nước càng cao sẽ giúp quá trình xịt rửa xe đạt hiệu quả tối ưu hơn. Thông thường máy rửa xe gia đình có áp lực nước từ 60 bar - 150 bar. Ví dụ như: máy rửa xe mini IPC model PW-C04 (110 bar, 360 lít/giờ), Karcher K.210 (100 bar, 40 lít/ giờ)...

Còn đối với các dòng máy rửa xe áp lực cao sẽ có áp lực làm việc lớn hơn từ 130 bar - 250 bar ví dụ một số model máy rửa xe chất lượng như: Máy xịt rửa xe Palada 20M32-5.5T4 ( 220 bar, 13.6 lít/phút), Kumisai 20M36-7.5T4 (230 bar - max 250 bar, 16,4 lít/ phút).

Áp lực nước càng cao, khả năng xịt rửa càng lớn

Yên Phát - Địa chỉ phân phối máy rửa xe uy tín

Một tiêu chí quan trọng giúp bạn lựa chọn được máy rửa xe chất lượng đó là mua thiết bị tại địa chỉ uy tín. Và điện máy Yên Phát là đơn vị được nhiều khách hàng đánh giá cao, lựa chọn đồng hành bởi:

Các sản phẩm máy rửa xe tại Yên Phát có chất lượng tốt, công suất, mẫu mã đa dạng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Kumisai, Palada, Karcher, V-jet, IPC,... Mức giá thành phải chăng nên người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn được sản phẩm ưng ý, phù hợp với yêu cầu công việc và tài chính.

Đơn vị luôn cam kết tất cả sản phẩm đều có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, kiểm định chất lượng. Ngoài ra, Yên Phát còn có địa chỉ văn phòng rõ ràng, quý khách có thể đến trực tiếp để trải nghiệm thực tế cùng sản phẩm. Bên cạnh đó, quý khách sẽ nhận được sự tư vấn từ phía nhân viên từ khâu chọn sản phẩm - hướng dẫn sử dụng - bảo hành sản phẩm.

Điện máy Yên Phát luôn có những chương trình giảm giá, khuyến mãi tri ân khách hàng, combo sản phẩm, giúp người dùng có cơ hội sở hữu thiết bị vệ sinh công nghiệp với mức giá ưu đãi nhất.

Chắc hẳn từ những thông tin trên, người dùng đã nắm được các tiêu chí lựa chọn máy rửa xe chất lượng và địa chỉ phân phối uy tín. Liên hệ ngay tới số 0965 327 282 để được nhân viên điện máy Yên Phát giới thiệu thêm các sản phẩm máy rửa xe tốt nhất hiện nay.