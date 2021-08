Yên Bái: 200 cảnh sát vây bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam Hồng Ca

(VTC News) -

Sáng 11/8, Đại tá Lương Minh Nguyện, Giám thị Trại giam Hồng Ca huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (thuộc Bộ Công an) cho biết, vào đêm 10/8, các lực lượng chức năng bắt giữ được Triệu Văn Tài (43 tuổi, quê Lào Cai).

Triệu Văn Tài là phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Hồng Ca từ ngày 3/4.

Tài thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thượng tá Bùi Thống Nhất, Trưởng Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết thêm, Tài bị các lực lượng chức năng của Công an huyện Văn Bàn, Công an tỉnh Yên Bái, lực lượng chức năng trại giam Hồng Ca, Công an xã Sơn Thủy (huyện Văn Bàn)... bắt giữ lúc 00h30 ngày 11/8.

"Chúng tôi đã huy động khoảng 200 người gồm tất cả các lực lượng kể trên để vây bắt Tài. Hiện Tài đang được đưa về trụ sở công an huyện để lấy lời khai và điều tra làm rõ về hành vi trốn khỏi trại giam", Thượng tá Nhất nói.

Tài đang chấp hành án phạt 12 năm 3 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản tại Trại giam Hồng Ca. Ngày 3/4, hắn bỏ trốn khỏi trại giam. Một ngày sau, giám thị trại giam ký quyết định truy nã.