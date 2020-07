Thông qua chiến dịch này, Yamaha Motor Việt Nam muốn đem đến "một làn gió mới" cho người dùng Exciter, đồng thời kết hợp với cộng đồng Yamaha Riders (Y-Riders Club) tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết người chơi xe.

Ông Yano Takeshi, Chủ tịch Công ty Yamaha Motor Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch “RIDING WITH THE KING” sẽ bao gồm 3 hoạt động chính. Đó là "Hành trình vĩ đại cùng Vua côn tay Exciter Great Ride for Great Life" lần đầu tiên tại Việt Nam một chuyến đi tour có đến 1.000 tay lái Exciter đồng hành.

Yamaha Motor khởi động chiến dịch “Riding With The King”.

Chương trình dự kiến tập trung tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang và khởi hành Exciter Touring di chuyển tới Thành phố Huế hoặc Bình Định. Trong hành trình sẽ có các hoạt động vì cộng đồng như từ thiện, cổ động, tuyên truyền về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

Bên cạnh đó là Giải đua xe Yamaha GP kết hợp với hành trình touring Great Ride cũng sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang nhằm mang đến một sân chơi thú vị cho các tay đua nghiệp dư cũng như VĐV chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các tay lái gặp gỡ, giao lưu và học hỏi.

Cùng với đó là hoạt động Yamaha Y-Riders Fest. Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt cộng đồng Yamaha Riders (Y-Riders Club) nơi quy tụ các câu lạc bộ Exciter, NVX, R3, R15, MT-IS, TFX với số thành viên, câu lạc bộ lớn nhất tại Việt Nam.

Một chuỗi các sự kiện Y-Riders Fest sẽ được tổ chức, bắt đầu từ Đà Nẵng hoặc Nha Trang và lan tỏa khắp Việt Nam, truyền đi thông điệp “Triệu trái tim, một đam mê”, kết nối cộng động chơi xe Yamaha với các hoạt động xã hội có ý nghĩa.Đáng chú ý, trong chuỗi hoạt động trên sẽ giải đua xe Yamaha GP với mục đích tạo ra một sân chơi và là cầu nối gắn kết những tay lái đam mê tốc độ được tổ chức với 3 giải và 5 hệ thi đấu.

Cụ thể, ở giải Mở rộng cho hệ xe số 150cc dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp sử dụng xe của mình để thi đấu và đăng kí qua Liên đoàn Xe đạp Mô tô Việt Nam.

Ở giải xe Hãng dành cho các vận động viên bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp sử dụng xe của hãng cung cấp để thi đấu. Đăng ký tối đa 2 hệ thi đấu.

Cụ thể là hệ Exciter 150i xe hãng, Ban tổ chức nhận tối đa 60 vận động viên; hệ Sirius 115i xe hãng nhận tối đa 40 vận động viên; hệ NVX 155i xe hãng, Ban tổ chức nhận tối đa 40 vận động viên.

Cơ cấu giải thưởng của các giải gồm nhất, nhì và ba, mức giải 4 đến 15 triệu đồng.Ở giải Câu Lạc bộ hệ xe số và hệ xe ga sẽ dành cho các đối tượng không phải là vận động viên đăng kí các hệ trên và ưu tiên thành viên các câu lạc bộ Exciter dung tích xi lanh tối đa là 150cc cho xe số và 155cc cho xe ga, không áp dụng xe nhập khẩu.