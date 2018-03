(VTC News) - Valentine là ngày lễ tình nhân truyền thống, ngày mà tất cả những người yêu nhau trên thế giới mong chờ để được trao nhau những lời nói yêu thương, món quà ngọt ngào nhất.

Ngày Valentine 14/2, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân, là dịp lễ khá đặc biệt ở một số nước phương Tây. Đây là dịp để cho trai gái biểu lộ tình cảm, hay là cơ hội để các bạn trẻ tỏ tình với người mình thích. Đặc biệt, ngày lễ gắn liền với cái tên gọi Valentine và ngày 14/2 bởi nó được dựa theo một truyền thuyết có từ lâu đời.

Truyện kể rằng, ngày xưa, tại La Mã, có một vị hoàng đế độc tài và tàn ác, ông ta cho rằng những người đàn ông lập gia đình sẽ trở nên yếu mềm hơn và không thể trở thành những người lính thiện chiến, chính vì thế, ông ban hành sắc lệnh cấm kết hôn để đảm bảo chất lượng binh sĩ.

Nhưng dù ông ta có ngăn cấm bằng cách nào đi nữa thì những người yêu nhau vẫn vượt mọi rào cản, khó khăn để đến với nhau. Khi đó, vì cảm động trước những tình cảm chân thành này, vị giám mục tên Valentine bí mật lên kế hoạch để chống lại lệnh cấm này.

Bất cứ cặp đôi nào muốn tính tới chuyện kết hôn đều tới gặp giám mục Valentine, ông sẽ là người chủ trì hôn lễ bí mật cho đôi trẻ dù có thể bị chém đầu. Cứ như vậy, ông thực hiện được rất nhiều buổi hôn lễ cho nhiều cặp đôi trong một thời gian dài. Nhưng oan nghiệt thay, vào đúng ngày 14/2/273, vị mục sư tốt bụng bị xử chém.

Trước khi ra pháp trường, linh mục Valentine gửi tấm “thiệp Valentine” cho con gái viên cai tù Asterius - người thiếu nữ mù bẩm sinh được ông chữa sáng mắt. Trên tấm thiệp có kí: “dal vostro Valentino” – from your Valentine (tạm dịch: Từ Valentine của con). Đó là lí do mà cho đến ngày nay, nhiều cặp tình nhân vẫn thường ký tên bằng cụm từ “From your Valentine” thay vì tên của mình trong các tấm thiệp Valentine.

Cũng từ đó trở đi, cứ đến mỗi năm đến ngày 14/2, người dân tại đây lại gọi đấy là ngày Valentine’s Day hoặc Saint Valentine’s Day và giám mục Valentine được xem là vị thánh của tình yêu của nhân loại. Valentine là dịp để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình với nửa còn lại. Vào ngày này, người ta tặng nhau chocolate, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp chan chứa yêu thương.

Hoa hồng và chocolate là hai món quà rất tinh tế, quan trọng. Bởi vì hoa hồng đỏ được coi là hoa thánh dành cho Thần Vệ nữ, nữ thần sắc đẹp, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu của đôi lứa được xây nên từ chính những dòng máu đỏ lấy ra từ tim. Còn, gai của hoa hồng như những khó khăn và trắc trở sẽ gặp phải trên suốt quãng đường tình sẽ đi qua, nhưng ai đủ can đảm vượt qua thì sẽ đạt được tình yêu nồng thắm và cháy bỏng.

Chocolate trở thành quà tặng trong ngày Valentine bắt đầu từ năm 1902. Một trong những slogan được dập nổi trên những miếng chocolate là "Be Mine" (Hãy là của anh/em). Nếm một miếng chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị : chát đắng, ngọt bùi... Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát, nhưng tình yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm nó.

