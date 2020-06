Tôi không có cảm tình mấy với phụ nữ xăm hình

Hôm qua em họ tôi (con chú ruột) đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Cô gái này nhìn chung rất được, chú thím tôi có vẻ ưng ý, nhưng cuối cùng lại thành ra phản đối khi phát hiện ở cổ tay và bắp chân cô ấy có hình xăm. Hiện gia đình chú khá căng thẳng vì chuyện này, cậu em họ bảo vệ người yêu và phê phán bố mẹ, người lớn lạc hậu.

Trong chuyện của em, tôi đương nhiên giữ thái độ trung lập. Thậm chí tôi còn nói giúp cho cô gái do em họ yêu cầu. Tuy nhiên, sâu trong tiềm thức, tôi cũng không có cảm tình mấy với những phụ nữ xăm hình.

Ảnh minh họa.

Xin nói luôn là tôi không kỳ thị. Tôi biết nghệ thuật xăm hình không xấu, người xăm hình cũng không phải là người xấu, hư hỏng, “đầu gấu” như quan niệm trước đây. Tuy nhiên, tôi không thể đồng nhất một phụ nữ có hình xăm trên cơ thể với một cô gái dịu dàng, nết na, nữ tính.

Tôi cũng không cảm thấy cô ấy là người chín chắn, đáng tin cậy, bởi việc dễ dàng chạm khắc vĩnh viễn hình ảnh hay tên ai đó lên da mình cho thấy cô ấy suy nghĩ không thực sự cẩn thận, bởi ai biết tương lai mối quan hệ sẽ thế nào, chia tay người yêu thì phải xóa hình xăm, đổi tên người mới hay sao? Thực tế đã có biết bao con người nông nổi tiền mất tật mang vì cố xóa đi hình xăm trong quá khứ.

Xăm mình đang là mốt, nhiều bạn trẻ khắc chữ, vẽ hình lên cơ thể mình cũng chỉ là chạy theo xu hướng và sở thích nhất thời chứ không phải muốn lưu lại một điều thực sự tâm đắc kiểu khắc cốt ghi tâm.

Những phụ nữ xăm mình cũng thường gây cảm giác họ quá cởi mở, nổi loạn, không an phận, đó là lý do các bậc phụ huynh không muốn chấp nhận nàng dâu tương lai có hình xăm, bởi họ luôn muốn có một nàng dâu công dung ngôn hạnh, biết toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, biết kiểm soát cái tôi và nhu cầu của bản thân để có tổ ấm bình an, hài hòa.

Bản thân tôi – một người thế hệ 8X – cũng quen nhiều bạn gái có hình xăm. Tôi quý mến họ bởi quả thực họ đáng yêu và có nhiều tính tốt. Nhưng một cách tự nhiên (không có sự tham gia của lý trí), không bao giờ tôi coi họ là đối tượng yêu đương tiềm năng, mà chỉ có thể coi là bạn đơn thuần.

Viết ra những dòng này, tôi chỉ muốn nhân câu chuyện của gia đình mình nêu ra một thực tế, rằng những phụ nữ xăm hình dù rất tốt nhưng có thể đối mặt với nguy cơ nhân duyên tan vỡ, để thận trọng hơn trước khi quyết định xăm gì đó lên cơ thể mình. Với công nghệ bây giờ, việc xóa hình xăm cũ có thể không khó, nhưng xóa đi ấn tượng không tốt về bản thân có thể khá gian nan.

(*) Ý kiến độc giả không nhất thiết trùng với quan điểm của VTC News

Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới.